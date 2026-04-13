Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma 2. kursa audzēkņi šajā mācību gadā atsvaidzina jau skolā iegūtās zināšanas.

 “Jau pamatskolā tiek apgūti  dažādi  roku  dūrienu  veidi.  Taču,  apgūstot  šūto izstrādājumu izgatavotāja un stilista specialitāti,  audzēkņi  savas  iepriekš  gūtās  zināšanas  atsvaidzina,  veidojot  izšuvumus  uz  auduma,” skaidro tehnikuma  pedagoģe Lolita  Sīmane.

Katrs audzēknis veidoja skici 1:1 savai kompozīcijai un izvēlējās roku dūrienus, ar kuru palīdzību realizēt savu ideju.

Izšuvums ar tirju krāsu diegiem.
Foto: Edvīns Krūms / Latvijas Mediji

Lai zīmējums būtu interesantāks, to var papildināt ar pogām.

Dažām čībām izšuvumi papildināti ar podziņām.
Foto: Edvīns Krūms / Latvijas Mediji

Izšūto čību detaļu piešuj zolei. Tā iepriekš no divkārši salikta izejmateriāla nostiprināta izšujot, lai veidotos biezāka zole.

Visas detaļas sašuj kopā gatavā izstrādājumā un apšuj ar slīpā diega lentīti. 

Interesants kaķa atainojums.
Foto: Edvīns Krūms / Latvijas Mediji