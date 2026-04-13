Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma 2. kursa audzēkņi šajā mācību gadā atsvaidzina jau skolā iegūtās zināšanas.
“Jau pamatskolā tiek apgūti dažādi roku dūrienu veidi. Taču, apgūstot šūto izstrādājumu izgatavotāja un stilista specialitāti, audzēkņi savas iepriekš gūtās zināšanas atsvaidzina, veidojot izšuvumus uz auduma,” skaidro tehnikuma pedagoģe Lolita Sīmane.
Katrs audzēknis veidoja skici 1:1 savai kompozīcijai un izvēlējās roku dūrienus, ar kuru palīdzību realizēt savu ideju.
Lai zīmējums būtu interesantāks, to var papildināt ar pogām.
Izšūto čību detaļu piešuj zolei. Tā iepriekš no divkārši salikta izejmateriāla nostiprināta izšujot, lai veidotos biezāka zole.
Visas detaļas sašuj kopā gatavā izstrādājumā un apšuj ar slīpā diega lentīti.