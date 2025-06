Manuprāt, smago tēmu literatūrā nav par daudz, bet, pat ja tā būtu, tad lai labāk ir kāda lieka vardarbības aina, bet mēs kā sabiedrība vairāk par to runājam. PSRS mācīja par tādām lietām nerunāt, tā paaudze un mēs, kas esam viņu bērni, esam to internalizējuši. Speciāli uzšķīru oficiālo Eiropas Savienības mājaslapu. 2016. gadā apkopotā statistika liecina, ka ik trešā sieviete ir cietusi no seksuālas vai fiziskas vardarbības. Tas nozīmē, ja jūs pazīstat trīs sievietes, ir ļoti iespējams, ka viena no viņām ir cietusi vardarbībā.

Te var iebilst, ka arī sievietes mēdz būt vardarbīgas, un tas nebūs melots.

Protams, arī sievietes ir vardarbīgas gan viena pret otru, gan pret vīriešiem, gan pret bērniem. Tomēr cietušās biežāk izrādās tieši sievietes. Un viens no vardarbības veidiem pret sievieti – tāda vēsturiska tradīcija – ir ierādīt viņai vietu. Šajā tradīcijā ietilpst arī jautājumi par to, kādēļ par vardarbību jārunā grāmatās, kādēļ varoņi un viņu problēmas ir līdzīgas. Arī tie ir centieni apklusināt, nerunāt par šiem jautājumiem.

Vardarbībai Latvijā ir seja, vardarbībai Latvijā ir dzimums, un tas ir vīrietis. Taču vardarbībai nav tādu barjeru kā augstskolas izglītība vai labi ieņēmumi, vai dzīvesvieta labā rajonā.

Šī ir vieta, kurā sašutuši vīrieši teiks: #notallmen, proti, ne jau visi vīrieši ir vardarbīgi.

Vīrietis, kas nekad nav bijis vardarbīgs, dzirdot, ka vīrieši mēdz būt vardarbīgi, to uztver kā vainošanu. Tādā ziņā vispārināšana ir problēma, jo tā izslēdz atšķirīgo.

Diemžēl pārāk bieži – ja ne vienmēr – noskaidrot, kurš ir vardarbīgs, sanāk empīriskā ceļā.

Vardarbībai parasti tiek pretstatīta aizstāvība, interesanti vienīgi, ka tiek norādīts – aizstāvību pelnījušas tikai tās sievietes, kuras pakļaujas, "ir sievišķīgas".

Man tas, ka neprotam pieņemt, necenšoties mainīt, šķiet smagi, nevis interesanti. Tādēļ, man šķiet, arī izjūk tik daudz laulību – neprotam to iemācīt bērniem, jo neprotam paši. Neesmu pārliecināta, vai pati to protu.

Atgriežoties no dzīves pie literatūras, jautājums, kuru rakstniekiem uzdodu pilnīgi vienmēr: ko pati lasāt, kad tam atliek laiks?

Šis ir riskants jautājums, man tas uzdots vairākkārt, vienmēr ir jāatbild, un pēc tam es vienmēr atceros, ka lasu vēl citas grāmatas bez pieminētajām. Lasīšanā, tāpat kā dzīvē, prioritātes mainās, piemēram, pērn es izlasīju diezgan daudz latviešu dzejas grāmatu. Tad nolēmu, ka gribētu vairāk lasīt tulkotus romānus, jo biezāks, jo labāks. Man šķiet, ir nozīme lasīt citur pasaulē rakstītus romānus, pēc iespējas oriģinālvalodā, lai nesākam šeit mirkt kā tādā pīļu dīķī, kur visi raksta, visi lasa un viens otru slavē.

No foršākajām lietām, ko esmu lasījusi pēdējā laikā, noteikti jāmin "Ķermenis atceras". Augstskolas laikā tā bija iekļauta obligātajā literatūrā, bet to varēja dabūt tikai krievu valodā, ko es, nākusi no ļoti latviskas pilsētas, tobrīd nepratu, tādēļ liels prieks, ka nu to var izlasīt latviski.

