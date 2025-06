Varakļānu pilī pēc pirmā plānojuma bijušas 27 istabas, kurās ir atradušās greznas sarkankoka mēbeles, sudraba trauki un zeltīti svečturi. Grīdas segums pirmatnēji bijis ozolkoka parkets. Pilī siltumu uzturējušas 60 glazētas balto podiņu krāsnis, rotātas ar ciļņiem un ziedu ornamentiem. Podiņu krāsnis kurinātas no gaiteņiem, kur arī šobrīd ir saglabājušās kurināmās velves. Ēkas centrā atradies vestibils ar kokgriezuma tehnikā izpildītām vīteņveida kāpņu margām, kuras vedušas līdz pat pils tornim. No tā pa labi iegarena galerija, tālāk troņa zāle ar ļoti labu akustiku. Muižas pili visapkārt ieskauj parks, izveidots 18. gs. beigās paralēli pils celtniecībai – pēc itāļu arhitekta un dārzu mākslinieka V. Macoti projekta. Tas ir viens no pirmajiem dokumentāli datētajiem romantiskā stila ainavu parkiem Latvijā, kā arī vienīgais parks Latvijā, kuru simetriski no visām pusēm ietver trijkāršo liepu aleju rindas. Parka platība ir 20,5 hektāri. Tam pa vidu plūst neliela upīte Kažava. Netālu no pils, dodoties pa parka aleju, uz mākslīgi uzbērtās saliņas atrodas Jadvigas kapličas drupas.

Ejot gar upītes malu vai pa atjaunoto kastaņu aleju, var nonākt pie daudzām teikām apvītā un daudzinātā “Mīlestības akmens”. Tas ir vairāk nekā septiņus kubikmetrus liels. Parkā ir bijuši paviljoni, dīķi, arkveida tiltiņi, mākslīgi veidotas salas, lauces, pieminekļi un skulptūras, dažādi svešzemju koki, krūmi un košumaugi. Parka malā atradusies oranžērija, kur tikuši audzēti dažādi eksotiski augļi – vīnogas, apelsīni, mandarīni u. c. Parka skaistuma iedvesmots, grāfs M. Borhs uzrakstījis poēmu “Varakļānu pils jūtu dārzs” (izdota 1795. gadā Varšavā).

Varakļānu muižas pils postīta gan Pirmā, gan Otrā pasaules kara laikā, jo šeit ir atradušās karavīru novietnes un hospitālis. Pils interjers ir daļēji pārbūvēts, piemērojot to Valsts ģimnāzijas vajadzībām, kas šeit darbojusies no 1921. līdz 1940. gadam, vēlāk, līdz 1961. gadam – Varakļānu vidusskola. Pēc skolas pilī iekārtoti dzīvokļi pedagogiem un internāts skolēniem. Muzeja vadītāja Terese Korsaka: “20. gadsimta piecdesmitie gadi padomju okupācijas laikā šajā skolā ir bijuši dramatiski. Esot bijusi direktore komuniste, kura bez žēlastības to visu “kundzisko” ir plēsusi tik laukā un pārdevusi. Jo šeit ir bijušas skaistas parketa grīdas un baltas, glazētas Itālijas marmora podiņu krāsnis, ar ciļņiem un rotājumiem...”

Kopš 1997. gada muižas pilī ir ierīkots Varakļānu novada muzejs ar pastāvīgām ekspozīcijām un izstāžu zālēm, kura telpās rīko arī dažādus tematiskus pasākumus u. c. Pils ir restaurācijas stāvoklī – uzlikts jauns dakstiņu jumts, iekštelpās atsegti unikāli 18. gs. sienu gleznojumi. Redzam, ka arī pieticīgo iespēju robežās (ar valsts un pašvaldības līdzekļiem) muižas pils ir apsaimniekota un tajā notiek restaurācijas darbi.

Kopš 2008. gada novembra Varakļānu muižas ansamblis ir Varakļānu novada domes īpašumā, kas to saudzē kā skaistāko kultūrvēstures pērli.

Atestātos norādīsim Varakļānu vai Madonas novadu?

Varakļānu novadā slēgtas Stirnienes un Murmastienes pamatskolas, jo tajās skolēnu skaits samazinājās un slēgšanas gadā bija zem 30. “Divdesmit gados skolēnu skaits novadā samazinājies, taču pēdējos desmit – tas būtiski nav mainījies, pat nedaudz pieaudzis līdz 278, bērni nāk arī no kaimiņu novadiem, no Dekšāres, kur slēgta skola. Dzīvokļu tirgus mums ir aktīvs, dažas ģimenes atgriežas no ārzemēm, parādās jaunas darba vietas, kurās var stādāt attālināti,” teic Māris Justs.

Viņš arī norāda, ka īstenoti vairāki nozīmīgi projekti – 90 procenti ēku pieslēgtas centralizētajai ūdens apgādes kanalizācijai, uzlabota centralizētās siltumapgādes sistēma, pārejot uz vienu katlumāju, nosiltinātas septiņas pašvaldības ēkas, trīs daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas, izveidotas trīs sociālās mājas... Tas viss – iedzīvotāju dzīves līmeņa uzlabošanai.