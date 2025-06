Latvijai, esot šajā padomē kā nepastāvīgajai loceklei, paveroties milzīgas iespējas nākt ar savām iniciatīvām un ietekmēt starptautisko dienaskārtību. "Ja mēs tur nebūsim, mūsu vietā neviens cits to nedarīs. To pierādīja arī mūsu kaimiņi – Lietuva un Igaunija –, kas laikā, kad bija Drošības padomes nepastāvīgās locekles, nāca klajā ar vairākām ļoti nozīmīgām iniciatīvām. Lai kā mēs kritizētu ANO vai tās ģenerālsekretāru, taču citas alternatīvas nav," pauda Teikmanis. Viņš daļēji piekrita vairākos pētījumos secinātajam, ka ANO nav spējusi nedz ietekmēt, nedz atrisināt nevienu no pēdējo desmitgažu krīzēm, tomēr uzsvēra, ka jebkurš modelis, par kuru tiek panākta vienošanās kādu krīžu noregulēšanā, netiek "izdomāts no zila gaisa", bet gan balstās ANO rezolūcijās. "Tā ka es neteiktu, ka ANO ir institūcija, kuru mēs varam neņemt galvā. Ko tad mēs ņemsim galvā? To, kurš stiprāks, kuram jaudīgāka atombumba?" jautāja Teikmanis.

Kāpēc šī vieta tik svarīga?

Īpašo uzdevumu vēstnieks, atbildīgais par darbu saistībā ar Latvijas iestāšanos ANO Drošības padomē Andrejs Pildegovičs intervijā laikrakstiem "Laiks" un "Brīvā Latvija" šā gada janvārī stāstīja, kāpēc šī vieta ANO Drošības padomē Latvijai ir tik svarīga un ko mūsu valsts tajā grasās darīt. Publicējam intervijas fragmentus.

A. Pildegovičs: Apvienoto Nāciju Organizācija ir vienīgais pasaules forums, kurā pārstāvētas 193 pasaules valstis. ANO tika izveidota pēc Otrā pasaules kara, un, rakstot ANO Statūtus, valstis vienojās, ka turpmāk netiks pieļauta agresija, robežu maiņa ar spēku, un tika pieņemta arī Cilvēktiesību deklarācija.

Mēs kļuvām par ANO dalībvalsti 1991. gada 17. septembrī. [..] Ja mēs nebūtu ANO, mēs arī nevarētu kļūt ne par Eiropas Savienības, ne NATO dalībvalsti. [..]

2008. gadā Krievija iebruka Gruzijā, parādot, ka ir gatava lietot brutālu spēku pret savām kaimiņvalstīm. Jāatzīst, ka pasaulē ne visi un ne pilnībā saprata, kas ir Krievija mūsdienu pasaulē. Šis diplomātiskais darbs ir joprojām jāturpina daudzās pasaules galvaspilsētās.

Pagāja vien seši gadi, un Krievija iebruka Krimā. Nebija izdevies pārliecināt!

Nebija izdevies pārliecināt, bet mēs panācām to, ka pēc Gruzijas kara izveidojās tāda nerakstīta vienošanās par to, ka ANO Drošības padomē ir jābūt vismaz vienai valstij no mūsu reģiona. Un tieši Krimas aneksijas laikā Lietuvas pārstāvis tika iekļauts Drošības padomē – tā bija Lietuvas vēstniece Raimonda Murmokaite, kura izdarīja lielu darbu, neatlaidīgi un pacietīgi darbojoties, saucot lietas īstajos vārdos, panāca, ka ANO dokumentos, kartēs, cirkulāros u. c. no dienaskārtības netika noņemts jautājums par to, ka Krima ir Ukrainas teritorija. Gan nespējām ierakstīt, "pienaglot" vārdu "agresija" un to, ka Krievija ir anektējusi Krimu. Jāmin, ka ANO nekad nav atzinusi Krimas aneksiju. [..]

Drošības padomē ir 15 balsis. Kādā tieši statusā būs Latvija, zinot, ka starp šīm balsīm ir pastāvīgās un rotējošās jeb vēlētās? Pieci pārstāvji ir pastāvīgie.

Latvija būs vēlētās valsts statusā uz diviem gadiem, un vienu mēnesi Latvijai būs jāvada Drošības padome – tad varēsim iniciēt un virzīt savus dienaskārtības jautājumus.

Šo vienu mēnesi ir dota iespēja vērst uzmanību uz sava reģiona visaktuālāko jautājumu, un šādi jautājumi ir it visiem reģioniem – Āfrikai, Tuvajiem Austrumiem, visiem astoņiem miljardiem pasaules iedzīvotāju.

Mūsu vēsturiskā mācība neļauj mums klusēt – mēs nedrīkstam būt pasīvi, redzot, ka pasaules kārtība mainās, tiek grauta. Mums ir svarīgi būt pie šī ANO Drošības padomes galda. Un no mums pašiem būs atkarīgs, cik efektīvi šo vietu spēsim izmantot.

Jā, Krievijai joprojām ir veto tiesības, bet mēs turpināsim uzlabot Drošības padomes darba metodes, rakstītos un nerakstītos likumus. Piemēram, pirms trim gadiem, Krievijai sākot agresijas karu Ukrainā, tieši pēc mikrovalsts Lihtenšteinas iniciatīvas panācām, ka "veto valstis" vairs nevar problēmjautājumu vienkārši "paslaucīt zem tepiķa". Proti, agrāk, pēc katra veto balsojuma diskusija tika automātiski pārtraukta. Tagad pēc katra veto desmit dienu laikā jautājums tiek aizvirzīts uz Ģenerālo asambleju, uz "Pasaules parlamentu", un lielajā zālē visas dalībvalstis var debatēt, izgaismot problēmu un tās valstis, kuras nepamatoti lieto veto tiesības. Tā nenoliedzami ir jaudīga platforma, kur un kā cīnīties pret destruktīviem spēkiem un neļaut novērst pasaules uzmanību no patiesības, vērtību un principu jautājumiem.

Tomēr klaji ANO Cilvēktiesību deklarācijas pārkāpumi turpina notikt...

Krievijas karam Ukrainā ir globāla negatīva ietekme un sekas, un to skaidrojam attālākām, piemēram, Latīņamerikas un Āfrikas dalībvalstīm. Ja pieļausim Ukrainas sadalīšanu, mēs pieļausim to, ka pazūd kāda no ANO dalībvalstīm. Līdz šim 80 gadu laikā nekas tāds nav noticis. [..] Tas arī ir viens no galvenajiem Latvijas mērķiem Drošības padomē – panākt nepārtrauktu atbalstu Ukrainai, līdz tiek panākts taisnīgs un ilgtspējīgs miers. [..]