Latvijā ražotas lodes droniem, optiskais zūms termiķim un padomi medniekiem no četrkārtēja olimpieša

Pārdomājot savas dzīves izvēles un nākotnes ieceres, dodamies uz Nirnbergu, kur no 27. februāra līdz 2. martam norisinājās izstāde IWA OutdoorClassics 2025.

Pa ceļam, meklējot īsu atelpas brīdi, piestājam Polijā, Vroclavā. Šeit pusvakaru pavadām, mēģinot atrast ceļu līdz mājvietai un vienlaikus ļaujam vaļu sarunām par nākotni — kā būtu dzīvot kā medniekiem Eiropā apmēram pusgadu? Liels kemperis, ņemam līdzi suņus un tā pat varētu kļūt par realitāti. Bet beidzam sapņot un braucam strādāt.

Visbeidzot — izstādē IWA satiekam draugus no Latvijas un citām valstīm. Satiekam Dmitriju Kļešņinu no Anima Libra, Jāni Lākutu no GPSPRO.lv, Tomu Erviku no InfiRay Latvija. Tāpat runājam par sarkanā punkta tēmēkļiem no Aimpoint un četrkārtējs olimpietis dalās šaušanas padomos medniekiem. Viesojamies un uzzinām jaunāko no nozares, testējam, iepazīstam, salīdzinām.

