Finanšu grūtībās nonākušais Latvijas alkohola ražošanas flagmanis AS "Amber Latvijas balzams", kam februārī ierosināts tiesiskās aizsardzības process, līdz tam pamanījies uzaudzēt 28 miljonu eiro nodokļu parādu.Vai Valsts ieņēmumu dienests (VID) rīkojies savlaicīgi, lai nepieļautu tik ievērojamu saistību neizpildi, un kādas cerības ir valstij parādu atgūt, bet ražotnei – noturēties virs ūdens?
"Ar ikvienu parādnieku strādājam pēc vienota algoritma, ņemot vērā tā reitingu. "Amber Latvijas balzams" parāds ir nepilnu trīs mēnešu nodokļu maksājumu apmērā," informē VID. Iestādē arī norāda, ka tiesības publiski izpaust detalizētu informāciju par jebkura konkrēta uzņēmuma saimniecisko darbību ir ierobežotas, tāpēc tā var sniegt tikai vispārīgu komentāru. Saskaņā ar VID datiem "Amber Latvijas balzams" šogad nodokļos samaksājis 3,8 miljonus eiro, pērn tie bija 56 miljoni eiro, bet 2024. gadā – 70 miljoni eiro.
Ar šā gada 5. februāra Rīgas pilsētas tiesas lēmumu ir ierosināta AS "Amber Latvijas balzams" tiesiskās aizsardzības procesa lieta, – informē uzņēmumā. Ar tiesas lēmumu ir noteikts termiņš līdz 5. jūnijam tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plāna izstrādāšanai un saskaņošanai ar kreditoriem. Par tiesiskās aizsardzības procesa uzraugu iecelts zvērināts advokāts un maksātnespējas administrators Jānis Bērziņš.
Kā uzsver VID, topošajā tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plānā "tiek paredzēts, kā parādnieks spēs nokārtot savas saistības". "Sagaidām, ka jau tuvākajā laikā "Amber Latvijas balzams" iepazīstinās savus kreditorus, tajā skaitā VID, ar izstrādāto piedāvājumu vai tā projektu.
Šobrīd, ievērojot VID rīcībā esošo informāciju, varam prognozēt, ka valsts budžets pilnā apmērā saņems "Amber Latvijas balzams" nodokļu maksājumus,"
atzīmē iestādē.
Cerības uz restrukturizāciju
Ekonomikas ministrijā (EM) informē, ka