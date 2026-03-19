Sunny 6.2 °C
C. 19.03
Jāzeps
E-izdevumi Grāmatas Abonēt
LATVIJĀ PASAULĒ
KARSTĀS TĒMAS
Ukraina Komentāri un viedokļi airBaltic ASV prezidenta vēlēšanas
SEKO MUMS
#gleznas #māksla

Recenzija: Cilvēka ķermeņa emocionālais un empīriskais stāsts

Daina Šulca / Latvijas Avīze
2026. gada 19. marts, 10:58
Klausies ziņu audio formātā
Mākslinieki Deniss Evins un Zoja Golubeva.
Foto: Publicitātes

Mākslas galerijā "MUSEUM LV" un kultūras centrā "GRATA JJ" līdz 4. aprīlim apskatāma vizuālās mākslas izstāde "It kā mums nebūtu no kā bīties".

Izstāde apvieno glezniecību un instalācijas vienotā stāstā par dzīvu būtņu, augu un tehnoloģiju kopīgajām izpausmēm, attēlojot eksistenciālas jūtas un dziļas norises cilvēka fiziskajā un garīgajā pasaulē. Ekspozīcijas saturisko un vizuālo ietvaru izstādes organizatori izsaka un pozicionē, savienojot trīs atšķirīgas pasaules – glezniecību, bioindustriālas sēnes un cilvēka psihi – vienotā mākslas koncepcijā.

Izstādē divos stāvos apskatāma plaša eļļas gleznu sērija, kas attēlo kailus cilvēku ķermeņus emocionāli izšķirošās, sāpīgās, izmisuma izpausmēs. Savukārt divas apjomīgas inženiertehniskas instalācijas otrajā stāvā turpina uzdot jautājumu, vai mums tiešām nav no kā bīties, paužot ziņu par dzīva organisma ieslodzīšanu stikla traukā, un rosina aizdomāties par šodienas digitālās informācijas plūsmas ietekmi cilvēka apziņā.

"It kā mums nebūtu no kā bīties" ir radījuši divi mākslinieki – Zoja Golubeva (gleznas) un Deniss Evins (instalācijas). Viņi cilvēka nevēlamos psihes stāvokļus rāda gan acij vizuāli tīkamus, gan pārdzīvojumu un slimību ietekmētus. Spēja baiļu attēlojumā saskatīt māksliniecisko pievilcību ir viņu paradokss un talants. Izstādes kurators ir Latvijas Mākslas akadēmijas Humanitāro zinātņu katedras vadītājs, profesors Deniss Hanovs.

"Izstāde aicina apmeklēt savas bailes un sadzirdēt svešās – rūgtumu, trauslumu –, un pamēģināt iztēloties, kā ir tad, kad trauksme atkāpjas. Kas paveras mūsu skatienam "atbrīvotajā" telpā? Vai tie vēl esam mēs, šķīrušies no savām šausmām? Vai tie esam mēs – jau mazliet piemirsuši, kā galvā skan pirmais tuvojošās panikas vēstnesis," ievirzot skatītāju izstādes dziļajā un nopietnajā tēmā, saka Deniss Hanovs.

Bailes kā ekspozīcijas galvenais tēls

Ekspozīcijas priekšplānā tiek vizualizētas bailes un to pārvarēšanas psihoemocionālie stāvokļi. Izceļot cilvēka ķermeņa un apziņas atbildi uz iekšējiem satricinājumiem, tie līdzās sāpēm un sakropļojumiem pat visnežēlīgākajos un vientulīgākajos brīžos izstādē ir attēloti arī skaisti.

Zoja Golubeva, "Still here". 80x100 cm eļļa/audekls. 2025.
Reducējot izstādes tēmu un pieteikumu baiļu sindroma robežās, cilvēka esība, viņa apzinātās un neapzinātās izpausmes, cilvēka kustību un pozu attēlojums izstādē tiek traktēti tik plašā tvērumā, ka spējam atpazīt paši sevi. Mākslas darbos redzams, ka bailes nekad nav vienas, tām ir konteksts, telpa, cēlonis un sekas, un izstādē tās prevalē kā neatņemama cilvēka dzīves izpausme.

Bailes ir klātesošas jebkura cilvēka dzīvē, un tās tiek uzvarētas brīdī, kad saprotam, ka bailes ir tikai viena no krāsām emocionāli bagātajā dzīves paletē. Bailes ir līdzās vairākiem, ne jau patīkamākajiem psihiskajiem stāvokļiem – nomāktībai, drūmumam, depresijai un citiem, kā arī pozitīvajam – pateicībai, mīlestībai un patiesībai.

Baiļu tēla atveidojums glezniecībā

Zojas Golubevas vairāk nekā piecdesmit gleznas ir radītas autortehnikā, kad vispirms uz audekla, izjūtu vadīta, māksliniece vietām ir uzklājusi mežā atrastu sēņu sporas un micēlijus, radot tumšus krāsu nospiedumus. Tie tālākā gleznošanas procesā, turpinot darbu ar eļļas krāsām, ir kalpojuši kā kartogrāfi un ceļa rādītāji cilvēka ķermeņa attēlojumam.

Zoja Golubeva "Sakrālais". 51x35 cm sēnes, eļļa, papīrs, koks. 2025.
Izstādes ideja nav baiļu atveidojums izteikti tiešā veidā, piemēram, šausmās ieplestas acis vai izmisums sejas izteiksmē. Darbi stāsta par to, ko bailes jau ir izdarījušas ar cilvēku – tās ir aizgājušas, bet tomēr klāt esošas, atstājot neizdzēšamus nospiedumus cilvēka fiziskajā un garīgajā ķermenī, kas izstādē bieži vien ir attēlots skaists, gandrīz vai grieķiski ideāls.

Ieturētas konsekventā toņkārtā un pārliecinošā autortehnikā, gleznas uzrunā ar dubultu spēku, kad katrs darbs iznes savu pastāvīgo ideju, bet visas gleznas kopā – spēcīgu un smeldzīgu emociju simfoniju. Darbi ir jutīgi un atmaskojoši – emocionālos stāvokļus precīzi raksturojoši. Tie ļauj ieraudzīt, cik ļoti cilvēka pārdzīvojumi atspoguļojas mūsu ķermeņu pozās.

Gleznām ir divas funkcijas: viena liek apzināties, cik cilvēks ir brīnišķīga, skaista un harmoniska būtne, bet otra – cik trausls, iedragājams, nesaprasts, pazemots un neaizsargāts ir cilvēks šajā pasaulē, atrodoties apdraudējumā tieši no citiem cilvēkiem. Ekspozīcijā spēcīgi ieskanas vardarbības, slimību un pazemojuma tēma, un unikālais ir tas, ka šīs emocionālās izpausmes un stāvokļi, saskaroties ar kaut ko tik šausmīgu, ir atveidoti estētiski.

Instalācijas un tehnoloģisks un personisks saturs

Denisa Evina instalācijas ir daļēja atbilde uz Zojas Golubevas darbu sēriju, kurā viņa izmantojusi sēņu nospiedumus. Tieši tad Denisam Evinam dzima ideja par divu pasauļu sastapšanos – dabisko un mākslīgo, organisko un tehnoloģisko.

Deniss Evins, instalācija "Kōča Kinoko". 200x120x150 cm. 2025.
Instalācija "Kōča Kinoko" (no japāņu valodas "Tējas sēne") ir stāsts par tējas sēni, kas mākslinieka interpretācijā nemaz nav sēne, bet gan dzīvs organisms, kas iekapsulēts vientulībā – izolētā stikla burkā. Zinot šo instalācijas saturisko ideju, ir biedējoši apzināties to, lai arī cik skaisti, plastiski un daudzkrāsaini tējas sēne izskatītos izstādē, tā kā dzīvs organisms savā stikla konteinerā, iespējams, jau ir nobeigusies pilnvērtīgai dzīvei ārpus tā. Instalācija vedina uz domām par cilvēka iekapsulēšanos sevis paša radītajā apziņas konteinerā un viņa bailēm iziet ārpus savas "komforta" zonas.

Otras apjomīgās instalācijas "Noklusēts" zīmīgi elementi ir metāla diski. Tā ir informācija par cilvēcisku stāstu sadalīšanu un pārveidošanu nullēs un vieniniekos, pakļaušanos algoritmiem un attēlu pārvēršanu pikseļos. Instalācija attēlo punktēto, ciparoto un kontrolēto pasauli. Vai aiz šī metāla vēl joprojām ir palicis kaut kas dzīvs? Sociālo tīklu vietnēs tiek filtrēta informācijas plūsma, cilvēki dzēš savus profilus un rada jaunus, raksta viltus informāciju, ko pieņem par patiesību.

Dzīves realitāte ir tāda, ka mēs, no vienas puses, atrodamies kontrolētā, bet tajā pašā laikā ļoti neaizsargātā telpā, un šo biedējošo telpu ir radījuši divi mākslinieki – Zoja Golubeva un Deniss Evins.

Skatītājs ekspozīcijas dinamikā un ritmos tiek iesaistīts emocionāli un psiholoģiski. Tur attēlotie un vizualizētie stāvokļi ir pazīstami ikvienam, un tāpēc var teikt, ka izstāde ir ļoti personiska, pat intīma. Vai tā rada trauksmi? Nē! Ekspozīcija sniedz apziņu un apliecina, ka cilvēka dzīvē vienmēr un neiztrūkstoši bija, ir un būs, par ko uztraukties un baidīties. Bet cilvēks ir tas, kurš var neļaut sevi uzvarēt un spēj savaldīt baiļu postošos impulsus. Katru dienu ar mums notiek lielas lietas, atstājot nospiedumus kā ķermenī, tā garā. Izstāde "It kā mums nebūtu no kā bīties" uzvar bailes ar mākslas ieročiem un veic to izpēti ļoti dažādās formās.

Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu. 

Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.

Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.

Ko tu saņemsi:

  • Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
  • Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
  • Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
  • Gata Šļūkas karikatūru
  • Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu

 

Tēma
Māksla
Tēmturi
LATVIJĀ PASAULĒ
