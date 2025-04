Linards Jaunzems šosezon apguva Islandes basketbola specifiku un iekrātā statistika ļauj cerēt uz kāpšanu augstāk pa karjeras kāpnēm.

No Latvijas skatpunkta Islandes basketbols var šķist eksotisks, lai gan iepriekšējā desmitgadē salinieku izlase divas reizes spēlēja Eiropas čempionātā (abos 24. vieta) un bija vienas uzvaras attālumā no kvalificēšanās 2023. gada Pasaules kausam. Arī vietējā līga nav zemē metama – 12 komandas, katrā vismaz četri leģionāri. Jaunzems iepriekšējā sezonā, pārstāvot "Ventspili", bija viens no Latvijas – Igaunijas līgas labākajiem spēlētājiem un vasarā nolēma izmēģināt spēkus ārzemēs. Ja neskaita kovida pandēmijas laikā sezonu ar asti Pērnavas "Sadam", šī 29 gadus vecajam spēka uzbrucējam bija pirmā pieredze leģionāra maizē.

"Sezona beidzās ar nelielu vilšanos, pēdējā mačā zaudējām un netikām "play off", man pašam tā bija vājākā spēle. Kopumā nevaru sūdzēties, komandā viss apmierināja,

liels spēles laiks, statistikas ziņā – mana līdz šim labākā sezona," "Latvijas Avīzei" pauda Jaunzems. Ar vidēji mačā gūtiem 20,8 punktiem viņš bija Reikjavīkas "KR Basket" rezultatīvākais spēlētājs. Islandes titulētajai vienībai pēdējos gados zudis spožums, šosezon devītā vieta, pirms tam bija izkritusi no labāko kompānijas. Palikšana ārpus izslēgšanas turnīra drīzāk ir objektīva, budžets un sastāvs atpalika no konkurentēm. Toties kausā izdevās iekļūt finālā.

Pievienošanos Reikjavīkas komandai Jaunzems pamatoja ar to, ka tuvojās sezonas sākums un bija jāpieņem lēmums, citu reālu variantu ārzemēs neesot bijis. Pie sevis saukusi Tallinas "Kalev/Cramo", taču viņš gribējis uz tālākām zemēm. "Islandieši izteica labu piedāvājumu, man vajadzēja pirmo leģionāra sezonu. Finansiālā ziņā izdevīgāks variants nekā mājās, nodrošināts dzīvoklis, automašīna, apmaksātas divas ēdienreizes dienā gan man, gan sievai, līdz ar to varējām daudz netērēties," norādīja Linards Jaunzems.

Ziema Islandē esot mazliet tumšāka, vējaināka un lietaināka nekā Latvijā, taču lielu atšķirību neesot izjutis. Ciemos braukuši draugi, brīvās dienas izmantotas skaistās valsts iepazīšanai.

Islandē ir visai atšķirīgs basketbols nekā Latvijas – Igaunijas līgā, ne tik kombinacionāls, vairāk skrien un met, kā arī fiziskā cīņa.

"Daži leģionāri katrā komandā ir līmenīti labāki nekā Latvijā, bet vietējo spēlētāju meistarība ir krasi zemāka, līdz ar to kopumā var teikt, ka pie mums ir mazliet augstāks līmenis," sprieda Jaunzems. "Taču nedomāju, ka man karjerā šis bija solis atpakaļ, drīzāk uz priekšu, daudzi klubi ārzemēs bieži neizvērtē spēlētājus, kam nav leģionāra pieredzes, līdz ar to šis gads palīdzēs atrast labāku klubu nākotnē. Visās komandās diezgan daudz leģionāru, citās pat septiņi, no nākamās sezonas laukumā vienlaikus drīkstēs atrasties trīs. Finansējuma ziņā klubi aug, var piesaistīt labākus spēlētājus, šogad, šķiet, bija trīs spēlētāji ar pieredzi Nacionālajā basketbola asociācijā, dzirdēju, ka saņēma vairāk par desmit tūkstošiem mēnesī. Treniņu process diezgan labs, līdzīgs kā Ventspilī, no rīta individuālie, vakarā – komandas treniņi, viena brīvdiena nedēļā."

Garākais izbraukums bijis četras stundas pie Dāvja Geka pārstāvētās "Tindastoll", kas uzvarēja regulārajā turnīrā. Vēl vienā izbraukumā uz salas otru pusi jālido ar lidmašīnu, pārējās komandas Reikjavīkā un tās apkārtnē.

Par nākotni Linardam Jaunzemam skaidrības nav, viņš vēlas izmēģināt spēkus spēcīgākā čempionātā, atgriezties Latvijā pagaidām neplāno.

Vizītkarte. Linards Jaunzems

Dzimis 1995. gada 3. oktobrī.

Basketbolists.

Šosezon spēlēja Islandes klubā Reikjavīkas "KR Basket".

Iepriekš pārstāvējis "Latvijas Universitāti", Pērnavas "Sadam" un "Ventspili".

Mediju balsojumā atzīts par 2023./24. gada sezonas Latvijas – Igaunijas līgas vērtīgāko spēlētāju.

Absolvējis Latvijas Universitāti, iegūstot sporta un sociālo zinību skolotāja kvalifikāciju.