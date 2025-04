"Emmy" balvu ieguvušais HBO oriģinālseriāls "Pēdējais no mums" (The Last of Us) vēl pirms otrās sezonas pirmizrādes ticis pagarināts uz trešo sezonu. Septiņas otrās sezonas sērijas skatītājiem Latvijā būs pieejamas HBO platformā "Go3" televīzijā, "LMT Viedtelevīzijā" un "Tet TV+" izklaides platformās jau no pirmdienas, 14. aprīļa.

Piecus gadus pēc pirmās sezonas notikumiem Džoels un Ellija tiek ierauti konfliktā gan savā starpā, gan ar pasauli, kas ir vēl bīstamāka un neparedzamāka nekā tā, kuru viņi atstāja aiz muguras.

Otrās sezonas oficiālais reklāmas rullītis:

"Pēdējais no mums" otrajā sezonā atgriezīsies tādi aktieri kā Pedro Paskāls (Pedro Pascal) kā Džoels, Bella Ramzija (Bella Ramsey), atveidojot Elliju, Gabriels Luna (Gabriel Luna) Tomija lomā, un Rutīna Veslija (Rutina Wesley) kā Marija. Jaunajai sezonai pievienosies Keitlina Devere (Kaitlyn Dever) kā Ebija, Izabela Merseda (Isabela Merced), atveidojot Dīnu, Jangs Mazino (Young Mazino) Džesija lomā, Ariela Barere (Ariela Barer) kā Mela, Tati Gabriela (Tati Gabrielle), atveidojot Noru, Spensers Lords (Spencer Lord) Ouena lomā, Denijs Ramiress (Danny Ramirez) kā Menijs, un Džefrijs Raits (Jeffrey Wright), atveidojot Īzaka lomu. Viesaktrises lomā jaunajā sezonā piedalīsies arī Ketrīna O’Hāra (Catherine O’Hara).

Frančeska Orsi (Francesca Orsi), HBO programmu izpilddirektore-viceprezidente, HBO drāmas seriālu un filmu nodaļas vadītāja, norāda: "Nav iespējams pietiekami uzsvērt, cik ļoti lepni ir HBO par izcilo sasniegumu, kāds, mūsuprāt, ir "Pēdējais no mums" otrā sezona. Kreigs, Nīls, Kerolīna un visa izpildproducentu komanda, aktieri un filmēšanas grupa ir radījuši meistarīgu turpinājumu, un mēs esam sajūsmā par iespēju turpināt Kreiga un Nīla spēcīgo stāstniecību arī trešajā sezonā – esam pārliecināti, ka tā būs tikpat aizkustinoša un izcila."

Kreigs Mezins (Craig Mazin), seriāla veidotājs, izpildproducents, scenārists un režisors, pauž: "Otro sezonu veidojām ar mērķi radīt kaut ko tādu, ar ko varētu lepoties. Rezultāts ir pārsniedzis pat mūsu visambiciozākās cerības, pateicoties ciešajai sadarbībai ar HBO un nevainojamajam komandas un aktieru darbam. Mēs ar nepacietību gaidām iespēju turpināt "Pēdējais no mums" stāstu trešajā sezonā.”

Nīls Drakmans (Neil Druckmann), seriāla veidotājs, izpildproducents, scenārists un režisors, norāda: "Redzēt, kā "Pēdējais no mums" tiek iedzīvināts tik skaisti un atbilstoši oriģinālajam materiālam, ir bijis manas karjeras augstākais punkts, un es esmu patiesi pateicīgs faniem par viņu entuziasmu un milzīgo atbalstu. Liela daļa šī panākuma ir mana līdzgaitnieka Kreiga Mezina nopelns, kā arī mūsu sadarbības ar HBO un mūsu komandas "PlayStation Productions" dēļ. Visu "Naughty Dog" darbinieku, aktieru un filmēšanas grupas vārdā – milzīgs paldies par šo iespēju. Mēs ar sajūsmu gaidām brīdi, kad varēsim jums piedāvāt vēl vairāk no “Pēdējā no mums"!"

Seriāla otrā sezona jau ir izpelnījusies kritiķu atzinību par savu "krāšņo un mokošo" (Variety) un "izcilo un skaisto" (IndieWire) stāstu, kā arī aktierspēli, kas slavēta kā "nevainojama" (USA Today) un tās "elpu aizraujošo darbību" (The Hollywood Reporter). Empire jauno sezonu svin kā "televīzijas kulmināciju", savukārt Collider to jau ir atzinis par "vienu no 2025. gada labākajām TV sezonām".

"Pēdējais no mums" ir balstīts uz atzīto videospēļu franšīzi, ko izstrādājis "Naughty Dog" īpaši "PlayStation" konsolēm. Seriāla otro sezonu ir sarakstījuši un kā izpildproducenti darbojušies Kreigs Mezins un Nīls Drakmans. Seriāls ir kopražojums ar "Sony Pictures Television", un izpildproducentu vidū ir arī Karolīna Štrausa (Carolyn Strauss), Žaklīna Lesko (Jacqueline Lesko), Sesils O’Konors (Cecil O’Connor), Asads Kizilbašs (Asad Qizilbash), Kārters Svans (Carter Swan) un Evans Velss (Evan Wells). Jaunās sezonas scenāriste un līdzizpildproducente ir Halija Grossa (Halley Gross). Seriālu producē tādi uzņēmumi kā "PlayStation Productions", "Word Games", "Mighty Mint" un "Naughty Dog".

