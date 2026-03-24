Dubultcimdi ir adīti pēc Alsungas cimdu raksta no grāmatas “Suitu novada mantojums. Suit pierkstaiņ un dūraiņ” (2022.), izmantojot divkārtīgo “Limbažu tīnes” vilnas dziju un adāmadatas nr. 1,5.33.
Tatjana Malnača jau ilgstoši darbojas Lizuma kultūras nama amatnieku kopā “Laipa”, ko vada Līga Ozoliņa. Tatjana pieprot vairāku veidu rokdarbus – jostu aušanu, kreklu šūšanu un izšūšanu, un arī, protams, adīšanu. Pašlaik rokdarbniece ar prieku ada dubultcimdus, kuru prasmi papildinājusi pie rokdarbu meistarēm Mazsalacā.
Pa šo laiku jau tapuši vairāki dubultcimdi. Tatjana atzīst, ka dubultcimdi aukstajā ziemas laikā ir ļoti noderīgi, jo silda rokas vairāk nekā parasti adītie dūraiņi.
