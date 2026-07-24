Šovasar izdevniecība "Latvijas Mediji" laiž klajā iepriekš nepublicētu, dokumentāli biogrāfisku stāstu krājumu.
Žurnālists un vēsturnieks Viesturs Radovics savulaik iemūžinājis piecpadsmit latviešu leģionāru dzīvesstāstus, kuru likteņus neatgriezeniski izmainīja Otrais pasaules karš. Autors personīgi bija saticis un intervējis vīrus, kuri jaunībā nonāca frontē un pēc daudziem gadiem atklāti stāstīja par bailēm, draudzību, izdzīvošanu, nejaušībām un zaudējumiem. Grāmata necenšas radīt varoņus vai tiesāt pagātni – tā ļauj runāt, iespējams, pēdējiem kara dalībniekiem un aculieciniekiem.
Kā tu pirms 15 gadiem atradi pēdējos leģionārus?
V. Radovics: Es izsūtīju ziņu visiem saviem radiem un draugiem. Toreiz bija aktīvi dažādu vēstures interesentu (arī melno arheologu) forumi. Prasīju, kam rados un draugos varētu būt kāds leģionārs. Es vācu intervijas, nemaz īsti nezinot, ko es ar tām vēlāk darīšu. Bija interesanti tāpat parunāties. Bija taču skaidrs, ka leģionāri pamazām aiziet mūžībā un tas ir pēdējais brīdis savākt viņu liecības par karu. Likās: vēlāk palikšu gudrāks un turīgāks, izdomāšu, kur šīs intervijas likt.
Šovasar tu dosies ekspedīcijā uz Poliju un atkal pētīsi leģionārus.
Tas būs "Daugavas vanagu" projekts. Sadarbībā ar Kašūbijas reģiona vēsturniekiem gribu pētīt posmu no 1944. gada rudens līdz 1945. gada janvārim, kad tur bija milzīga mācību nometne. Tajā atradās 15. divīzijas leģionāri. 1944. gada vasarā viņus Krievijas pierobežā sakāva un nosūtīja uz Vāciju pārformēšanai. Tāpat turp aizsūtīja krietnu skaitu jauniesaukto no Latvijas, kurus gribēja sagatavot karam. Viņi tur dzīvoja pusgadu, notika intensīvas apmācības, viņiem bija savs teātris, meitās iešana un dzeršana. Tas ir svarīgi tāpēc, ka šis pusgads un 19 tūkstoši latviešu puiku gaitas nav dokumentēti. Ir atmiņas par to, kā tur dzīvojās. Bet patiesībā tur slēpjas ļoti daudzi dokumenti: pavēles, saraksti un daudz kas cits. Par laimi, pirms gadiem Berlīnē izraka 15. divīzijas arhīvu, kas tagad atrodas Rīgā, Latvijas Valsts vēstures arhīvā. Tur ieguvu ļoti daudz informācijas.
Minētajā ekspedīcijā dosies arī "Daugavas vanagu" priekšsēdētājs Aivars Sinka un mūsu draugs Vinsents Hants, kurš arī jau ir guvis pieredzi latviešu leģionāru izpētē.
Katrs no jums – tu un Vinsents, kurš arī izdod grāmatas visai ražīgi – pētīsiet kaut ko savu…
Tā būs faktiski vasaras skola, kurā piedalīsies poļu un latviešu jaunie studenti.
Viņiem mēs stāstīsim, kā pētīt vēsturi, par piemēru ņemot latviešu leģionārus Rietumprūsijas apmācības laukumā. Hants stāstīs kā žurnālists, bet mani piesaistīja kā vēsturnieku.
Turklāt man ir padomā par šo visu uzrakstīt arī grāmatu. Hants ar Sinku tur jau pavadīja kādu pusgadu, viņi bija satikuši kādu vīrieti, kurš stāstīja, ka savulaik kā bērns esot cieši komunicējis ar mūsu leģionāriem. Polis būdams, viņš joprojām prata nodziedāt "Zilo lakatiņu".
Tu studentiem stāstīsi, kā pētīt mutvārdu vēsturi.
Un ne tikai – arī tās barakas, kur leģionāri dzīvojuši, ir jāprot pētīt. Piemēram, tur ir daudz tādu ēku, ko melnie arheologi ir izrakņājuši un atraduši daudz ko no latviešu leģionāriem. Mēs skatīsim, ko tur vēl var atrast un kā notiek baltā arheoloģija.
Un ko tu teiktu latviešu studentiem, kas gribētu ķerties klāt latviešu leģionāru vēstures baltajiem plankumiem tepat Latvijā?
Pētāmā vēl ir daudz! Joprojām nav uzrakstīta visaptveroša leģionāru vēstures grāmata. Bet jāsāk ar mazumiņu – konkrēts notikums konkrētā vietā. Kad tas ir izpētīts, var iet plašumā.