Divās Rīgas pirmsskolas izglītības iestādēs (PII) ar vienu ēdinātāju ir aizdomas par saslimšanu ar salmonelozi, un divi bērni ir hospitalizēti, apstiprina Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC).
Centrā norāda, ka izglītības iestādēs pirmie saslimšanas simptomi parādījās 18. martā, bet informāciju SPKC saņēma 19. martā, un uzreiz sāka epidemioloģisko izmeklēšanu.
Šobrīd konstatēti aptuveni 40 saslimšanas gadījumi — gan starp bērniem, gan PII darbiniekiem. Gadījumu skaits vēl var pieaugt, atzīst SPKC. Saslimšanas simptomi ir caureja un augsta temperatūra.
Divi saslimušie bērni ir hospitalizēti, bet pārējie ārstējas ambulatori.
SPKC norāda, ka pēc sākotnējiem izmeklējumiem ir aizdomas par inficēšanos ar salmonelozi, tomēr precīzāku informāciju varēs sniegt pēc visiem laboratoriskajiem izmeklējumiem nākamnedēļ.
Portāls "Delfi" vēsta, ka saslimšanas gadījumi konstatēti PII "Sprīdītis", ko apstiprina arī SPKC, tomēr otru izglītības iestādi centrs neatklāj.
Pārtikas un veterinārajā dienestā (PVD) aģentūrai LETA skaidroja, ka, ceturtdien saņemot informāciju no SPKC, dienests operatīvi veica pārbaudes gan PII "Sprīdītis", gan ēdienu gatavošanas vietā Rīgas 215. pirmsskolas izglītības iestādē Rīgā, Usmas ielā, jo PII "Sprīdītis" ēdiens tiek piegādāts no šīs iestādes, nevis gatavots uz vietas.
Ēdienu gatavošanas vietā un izglītības iestādē PVD paņēma izejvielu un virsmu nomazgājumu paraugus un nosūtīja tos laboratoriskajiem izmeklējumiem uz dažādiem mikrobioloģiskā piesārņojuma rādītājiem.
Par saņemtajiem rezultātiem tiks informēts SPKC, kas veic epidemioloģisko izmeklēšanu.
Kā aģentūru LETA informēja Rīgas domē, pašvaldība pieprasījusi paskaidrojumus no ēdināšanas pakalpojuma sniedzēja, lai noskaidrotu iespējamos saslimšanas cēloņus.
Pašvaldībai ir būtiski nodrošināt, ka bērnudārzu vide ir droša visiem audzēkņiem, tādēļ īpaša uzmanība tiek pievērsta tam, lai infekcijas avots tiktu pēc iespējas ātrāk noskaidrots.
Vienlaikus pirmskolas izglītības iestādēs tiek veikti nepieciešamie drošības pasākumi, tostarp telpu pastiprināta dezinfekcija.
Rīgas pirmskolu izglītības iestādes saņēmušas rekomendācijas no SPKC turpmākajai rīcībai, kā arī tām ir uzdots nodrošināt nepārtrauktu saziņu ar bērnu vecākiem, tai skaitā arī brīvdienās, lai operatīvi iegūtu informāciju par iespējamiem jauniem saslimšanas gadījumiem.
Pašvaldība turpina sekot situācijas attīstībai, sazinās ar SPKC epidemiologiem un nepieciešamības gadījumā lems par papildu drošības pasākumu ieviešanu iestādēs.
Salmoneloze ir akūta zarnu infekcija, kas galvenokārt skar kuņģa — zarnu traktu. Salmonelozes simptomi parādās sešas līdz 72 stundas pēc inficēšanās.
Salmonelozes pazīmes ir drudzis, slikta dūša, vemšana, krampji un sāpēs vēderā, caureja, galvassāpes. Ja slimība noris smagā formā, vai arī, ja saslimušais ir mazs bērns, liels šķidruma zudums var izraisīt organisma atūdeņošanos, kas var būt dzīvībai bīstams stāvoklis.
Lai nesaslimtu ar akūtām zarnu infekcijām, rokas ar ziepēm un ūdeni jāmazgā bieži un rūpīgi. Rokas vienmēr jānomazgā pirms ēšanas un dzeršanas, pēc tualetes apmeklēšanas, pirms pieskaršanās acīm, degunam un mutei, pirms un pēc ievainojumu apstrādes.
Netīrumu noņemšanai no rokām un mikrobu iznīcināšanai var izmantot arī mitrās salvetes vai roku dezinfekcijas līdzekļus.
