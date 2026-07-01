Saskaņā ar Latvijas robežsardzes sniegto informāciju šī gada pirmajos piecos mēnešos ap 24 000 Latvijas valstspiederīgo (tātad pilsoņi un nepilsoņi) ceļojuši uz Baltkrieviju, bet ap 12 000 – uz Krieviju. 

Robežpunkti joprojām ir atvērti, autobusi no Rīgas turpina kursēt uz Maskavu, Pēterburgu, Minsku, Vitebsku un Gomeļu. Lielais Baltkrievijas cienītāju skaits pa daļai skaidrojams ar to, ka preču un pakalpojumu cenas šajā kaimiņvalstī ir ap 30% zemākas nekā Latvijā. Turklāt līdz šī gada 31. decembrim Baltkrievija ir noteikusi bezvīzu režīmu Eiropas Savienības valstīm. Latvijai izrādīta īpaša labvēlība, mūsu pilsoņi un nepilsoņi var ieceļot Baltkrievijā bez vīzas un uzturēties šajā valstī 90 dienas. Patiešām interesanta politika, kas nav raksturīga vienai no noslēgtākajām un reizē Latvijai naidīgākajām pasaules valstīm.

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