Konkursā "Energoefektīvākā ēka Latvijā 2026" šogad saņemts 41 pieteikums. Vislielākā konkurence gaidāma nominācijā "Energoefektīvākā atjaunotā daudzdzīvokļu ēka Latvijā 2026", kurā uz uzvaru pretendē vairāk nekā puse no visiem dalībniekiem – kopskaitā 21 ēka.
Daudzdzīvokļu ēku grupā plaši pārstāvēts Olaines novads, no kura pieteiktas piecas ēkas; trīs ēkas pieteiktas no Rīgas, trīs – no Rēzeknes un vēl tikpat no Talsu novada; divas ēkas – no Carnikavas Ādažu novadā, bet pa vienai – no Jelgavas, Ķekavas, Liepājas, Lielvārdes un Valmieras.
Nominācijā "Energoefektīvākā daudzdzīvokļu ēka Latvijā 2026. Jaunbūve" iesniegti pieci pieteikumi: četri no Rīgas un viens no Mārupes.
Savukārt par energoefektīvākās publiskās ēkas godu sacentīsies 12 pretendenti no Rīgas, Valmieras, Bauskas novada, Cēsu novada, Gulbenes novada, Mārupes, Liepājas un Tukuma novada.
Nominācijā "Energoefektīvākā rūpnieciskā ēka Latvijā 2026" iesniegti divi pieteikumi: no Liepājas Speciālās ekonomiskās zonas SIA "Caljan" un no zemnieku saimniecības "Karotītes" Tukuma novada Tumes pagastā.
Plānots, ka līdz augusta beigām konkursa žūrija pieņems lēmumu par ēkām, kas tiks virzītas konkursa otrās kārtas vērtēšanai – ēku apsekošanai klātienē. Savukārt šā gada konkursa laureātu apbalvošana plānota septembrī.
Konkursu organizē Ekonomikas ministrija, Klimata un enerģētikas ministrija sadarbībā ar Latvijas Būvinženieru savienību.
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