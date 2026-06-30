Eiropas Savienības (ES) dalībvalstis pagājušajā ceturtdienā galīgi apstiprināja tirdzniecības vienošanos ar ASV, pēc tam kad nedēļu iepriekš šo vienošanos apstiprināja Eiropas Parlaments.

Runa ir par visai nevienlīdzīgo tirdzniecības vienošanos, ko ES un ASV noslēdza pagājušā gada jūlijā. Šis līgums nosaka tirdzniecības tarifu lielākajai daļai ES valstu ražojumu 15% apmērā, savukārt ES valstis ir piekritušas nulles tarifam ASV rūpniecības precēm. Lai gan sarunas par transatlantisko ekonomisko sadarbību nekad nav bijušas vienkāršas, šoreiz process ieilga īpaši – Eiropas Parlaments vairākus mēnešus iesaldēja ratifikāciju, gaidot skaidrību par ASV politisko kursu un līguma izpildes garantijām. 

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