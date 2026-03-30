Noskaidroti Latvijas Lauku foruma rīkotā konkursa "Dižprojekts 2025" uzvarētāji. Tajā bija pieteiktas 25 visā Latvijā jau īstenotas iniciatīvas, kas radījušas darba vietas un nodrošinājušas iedzīvotājiem būtiskus pakalpojums, saglabājot novadiem nozīmīgu cilvēku piemiņu un iedvešot dzīvību pamestās vietās.
1. vietu un balvu Dižprojekts 2025 saņēmis projekts Muižas šuvēju dienas 3 – praktisku nodarbību cikls, ko īstenoja Īves pagasta attīstības biedrība Tiņģernieks, bet nominēja biedrība Ziemeļkurzemes biznesa asociācija.
2. vietu saņēma biedrības Cēsu rajona partnerība nominētais projekts Seno velosipēdu muzejs, velonoma un velodarbnīca Līgatnē, ko īstenoja SIA Velomānija.
3. vieta piešķirta projektam Jaunu pakalpojumu radīšana tūrisma uzņēmumā, ko īstenoja Ilze Liepiņa, bet nominēja biedrība Ziemļlatgales partnerība.
Savukārt sabiedrības balsojumā sociālajos tīklos par uzvarētāju kļuvis projekts Zobārstniecības kabineta izveide Saldū, ko realizēja SIA EGADent, bet Dižprojekta balvai izvirzīja Saldus rajona attīstības biedrība.
