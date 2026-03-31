"Mēs kā zāle vienalga atzeļam". Saruna ar dzejnieci un publicisti Andu Līci

Šajā pavasarī apgāds "Dienas Grāmata" klajā laidis dzejnieces un publicistes Andas Līces jaunāko grāmatu, eseju krājumu "Nākamā pietura". Dzejniece tās ievadā teic: "Es negrasījos rakstīt šīs piezīmes, 2024. gada ziemā man bija pavisam citi plāni. Gribēju pāršķirt nākamo lappusi – pavasari ar ziedošām tulpēm –, bet pilnīgi negaidīti atrados neplānotā pieturā. Vajadzēja pārkārtot dzīvošanas ritmu, un tas nebija vienkārši."
Andas Līces pirmais dzejoļu krājums "Uzvilkti pulksteņi" publicēts 1977. gadā, bet pavisam lasītājus līdz šim uzrunājuši trīs desmiti dzeju, eseju, publicistisku pārdomu un autobiogrāfiskas prozas krājumu. Viņa arī apkopojusi padomju represijās cietušo liecības un atmiņas, kas izdotas sešās sērijas "Via dolorosa" grāmatās. Tā nebija nejaušība – dzejniece pati astoņu gadu vecumā kopā ar māti un abiem vecvecākiem 1949. gadā izsūtīta uz Amūras apgabalu, un dzimtenē ļauts atgriezties tikai 1956. gada rudenī.
Jaunajā grāmatā uzsverat, ka būtiski necelt paniku, barot domāšanu un dvēseli ar labu literatūru, mūziku un filmām un pēc iespējas biežāk sev atkārtot: "Re, viss notiek, kas to būtu domājis, uz labu vien." Kā jums izdodas domāt "uz labu vien"?
A. Līce: Mūsdienu trakajā pasaulē, kur tik daudziem šķiet, ka trakāk vairs nevar būt, liekas taisni vai izaicinoši, pat neticami sevi tā noskaņot. Lai es pati tam ticētu, vajadzīga tā dzīves pieredze, kādai līdz šim esmu gājusi cauri – tā atceļ ļoti daudzus jautājumus, šaubas un arī bailes.
Pēdējā laikā "YouTube" diezgan bieži pamanu, ka nezin kāpēc tieši par Latviju stāsta muļķības – gan par mūsu gēniem, vēsturi, gan, protams, arī par to, ka mēs aizliedzam krievu valodu un pat (ak, šausmas!) izraidām dažus no valsts. Šādi paziņojumi nāk no tā saucamā "vecākā un lielā" brāļa. Tagad ar Ukrainas karu ir pavērusies pavisam cita patiesība – ne tas brālis ir vecākais, nedz lielais, vienkārši ar viltu un spēku sagrābies teritorijas, uz kurām viņam nav tiesību. Šis "brālis" politikā lieto mānīgu principu – pūš balonus, kas esot pasaulē paši lielākie, košākie un bīstamākie. Protams, kodolieroči nav nekādi baloni, tomēr, kā rāda četri kara gadi, – daudzi izslavētie baloni ir pārsprāguši.
Latvieši bieži mēdz novilkt – nu, kā ir, tā ir jādzīvo. Lielākoties tas domāts pesimistiski; kā iedvesmot domāt, ka viss uz labu?
Teiciens, no vienas puses, ir pareizs, jo situācijās, kad neko nevar mainīt uz labu, ir tiešām jādzīvo tā, kā tajā brīdī ir.
Ar ko var iedvesmot? Labais jāmeklē pašā tautā, dzimtā, mūsu vēsturē, paļāvībā uz Radītāju, jo neesam bijuši nekādi nīkuļi, ja tik ilgi turamies. Iedvesmot var ar savu paraugu un darbiem. Ar vārdiem jau nu neko daudz nevar. Tu dari pats un tad kāds, kas stāv blakus, skatās un domā – paga, vai tad es arī nevarētu tāpat? Es taču varu, kas par problēmu, ka nedaru? Lielas iedvesmas nenotiek pēc klikšķa, tās sastāv no mazajām iedvesmiņām. Kad kopā sanāk daudz patiesu stūmēju, tad iznāk atmoda, barikādes un tiešām notiek lielas lietas. Tomēr tas notiek reti. Vispirms tā enerģija jāsakrāj, bet ar to mums ir grūti, turklāt ļoti daudzu darītāju nav šeit, viņi ir prom pasaulē. Tā ir galvenā problēma un drauds, ka var nākt tie, kas sakrāto izvazās.
Kāpēc jums bijis un joprojām ir būtiski rakstīt, arī rakstus "Latvijas Avīzei"?
Tāpēc, ka man grūti klusēt un es izmantoju visas iespējas. Rakstīšana liek sevi arī turēt zināmā tonusā, jo, lai gan man nepatīk, pat riebjas skatīties par visiem šiem "trampiem" un "putiniem", bet ko tu vari par to rakstīt, ja neskaties? Ir jāredz! Tiesa, skatīties par Ukrainu nav viegli – notikumi ir neticami traģiski, tik daudz asiņu un ciešanu, ka sirds sāp fiziski. Es arī saprotu, ka daudzi, skatoties šīs šausmas, nespēj gulēt un ķeras pie sirdszālēm. Man zināmā mērā palīdz gadiem ilgušais darbs Okupācijas muzejā, tas bija sava veida treniņš. Protams, zināms rūdījums nāk arī no sarežģītās un sāpīgās bērnības. Arī dzīves rūdījumu mēs uzlasām pa drusciņai. Man jautā – kā es spējot skatīties baisas filmas. Tās, protams, atstāj nospiedumus uz miegu un sapņiem, tāpēc pēc tām klausos dziedinošu mūziku, piemēram, korsikāņu polifonos dziedājumus.
Nupat gan latviešu, gan krievu valodā izdota Roalda Dobrovenska ļoti laba grāmata "Manas demences hronika". Bet tā nav tikai par šo slimību, tā ir par viņu pašu, viņa sievu – dzejnieci Veltu Kaltiņu – un par to, kā pagājušais gadsimts sākās no Leņina un Staļina un turpinās līdz pat šai dienai. Tas visiem būtu jāzina.