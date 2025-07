Pēdējos gados arvien biežāk dzird par kārtējās vertikālās fermas bankrotu vai darbības pārcelšanu uz Tuvajiem Austrumiem. Nav brīnums, jo vertikālās fermas prasa lielas investīcijas un to ekspluatācija ir dārga. Modernajās siltumnīcās papildapgaismojumu izmanto tikai ziemas periodā, kad trūkst dabīgās gaismas, bet vertikālajās fermās – pilnīgi slēgtās telpās – lampas deg cauru gadu.

Pašlaik vertikālajās fermās audzē galvenokārt mikrozaļumus, salātus un baziliku – zema auguma augus ar īsu audzēšanas periodu. Arī Latvijā ir vairāki nelieli audzētāji, kuri savās telpās audzē mikrozaļumus. Viena problēma – šie produkti samērā ātri piesātina tirgu, jo, lai cik veselīgi būtu mikrozaļumi, tie tomēr nav ēdiens, bet piedeva salātiem vai sviestmaizēm.

Arvien biežāk var lasīt arī par safrāna audzēšanu vertikālajās fermās, jo tā ir pasaulē visdārgākā garšviela. Bet cik daudz to vajag? Jāņem vērā, ka, palielinoties safrāna piedāvājumam, tā cena strauji pazemināsies. Vēl viena problēma – safrānu audzē no sīpoliem, un pašu sīpolu audzēšana prasa laiku, tāpēc gatavas produkcijas pašizmaksa ļoti lielā mērā ir atkarīga no sīpolu cenas. Tāpat ražas – putekšņlapu – novākšana ir ļoti darbietilpīga, tātad ļoti dārga.