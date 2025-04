Kristapa Porziņģa pārstāvētā Bostonas "Celtics" Nacionālās basketbola asociācijas sezonu uzsāka kā galvenā favorīte un nevar teikt, ka rangā būtu noslīdējusi stipri zemāk, taču tās parādītais basketbols radījis lielas jautājuma zīmes par iespējām nosargāt pērn izcīnīto titulu.

Šobrīd bostonieši var ievilkt elpu un gaida, kas stāsies pretī izslēgšanas turnīra pirmajā kārtā.

Iespaidīgas beigas

Ar bilanci 61-21 "Celtics" ierindojās otrajā vietā Austrumu konferencē aiz Klīvlendas "Cavaliers" (64-18) un trešajā vietā līgā. Pamatturnīra labākā komanda Oklahomasitijas "Thunder" uzvarēja 68 no 82 mačiem un "play off" sāk kā lielākie titula pretendenti, sekojot bostoniešiem un tad sezonas lielā pārsteiguma autoriem no Klīvlendas, kas gadu iepriekš iespēja par 16 uzvarām mazāk.

Bostona jaudīgi sāka sezonu, uzvarot 16 no pirmajām 20 spēlēm, un vēl iespaidīgāk pabeidza – 19 uzvaras noslēdzošajos 22 mačos.

Sezonas vidū vienība buksēja, bet iespaidīgā beigu bilance vēl neļauj izdarīt secinājumus par čempionu pareizo stratēģiju uzņemt apgriezienus tuvāk pavasarim,

jo pēdējā nogrieznī daudzi pretinieki vairs necīnījās par iekļūšanu izslēgšanas turnīrā un domāja par labākām pozīcijām pirms jauno spēlētāju drafta, tādējādi uzvara pat bija neizdevīgāka kā zaudējums.

"Celtics" šosezon zaudēja "Thunder" abās savstarpējās spēlēs, bet ar "Cavaliers" neizšķirts 2:2. Toties abos mačos ķelti apspēlēja Nikolas Jokiča stutēto Denveras "Nuggets", kas arī tiek pieskaitīta titula pretendentēm. Vēl pēc Lukas Dončiča pievienošanās strauji augušas Losandželosas "Lakers" akcijas, rietumos tā finišēja trešajā vietā. Otras konferences komandas gan bostoniešiem būs aktuālas tikai tad, ja izdosies sasniegt finālu jeb pārvarēt trīs kārtas.

Mazulla maina taktiku

Lai gan viss pamatspēlētāju kodols "Celtics" palicis no čempionu gada un kolektīvu turpina vadīt Džo Mazulla, šosezon krietni pamainījies Bostonas komandas spēlētais basketbols, lielāku uzsvaru liekot uz tālmetieniem. Vidēji mačā 48,2 trīspunktu metieni ir jauns līgas rekords, apsteidzot Hjūstonas "Rockets" pirms sešiem gadiem sasniegto rādītāju (45,4). Tuvākā šajā statistikas rādītājā šosezon bija Goldensteitas "Warriors" ar 42 trejačiem ik vakaru, vēl sezonu iepriekš tik daudz izpildīja arī Bostona. Pārlieku liela paļaušanās uz tālmetieniem no neitrālo skatītāju viedokļa jau kļuva nebaudāma, turklāt apskatnieki uzsver tendenci, ka lielākoties metieni ir pēc individuālām darbībām un nav labi sagatavoti. Interesanti, ka nasks uz metieniem no distances ir arī nepilnus 39 gadus vecais centrs Els Horfords – vairāk nekā pieci, lai gan pirms desmit gadiem nemeta gandrīz nemaz (0,5).

"Celtics" tālos realizē ar 36,8 procentu precizitāti – tas ir desmitais rādītājs līgā.

Vai izdosies pārslēgties un ne tik bieži uzbrukumā meklēt vieglāko ceļu? Labā ziņa, ka bostoniešu aizsardzība ir uzdevumu augstumos, ieņemot otro vietu līgā ar ik spēlē ielaistiem 107 punktiem.

Porziņģis – labākais snaiperis

Kristaps Porziņģis izlaida sezonas pirmos 17 mačus, pēc pēdas savainojuma atgriežoties ierindā krietni ātrāk, nekā cerēts. No 65 atlikušajām spēlēm piedalījās 42, traumas viņu nav vajājušas, bet bijušas citas veselības likstas, tostarp kāda vīrusa dēļ martā nepiedalījās astoņās spēlēs. Statistikas ailēs visvairāk izceļama precizitāte tālmetienos. Liepājnieks pirmo reizi karjerā pārsniedzis 40 procentu robežu – 41,2 procenti ir dalīts labākais rādītājs komandā. No komandas izpildītajiem 48 trejačiem spēlē Kristaps paņem sešus. Vidēji mačā guva 19,6 punktus – tas ir tieši visas karjeras vidējais rādītājs.

Aprīlī Porziņģis sasniedza 500 aizvadīto spēļu robežu regulārajā sezonā, un tikai vienā no tām viņš nav devies sākumsastāvā.

"Celtics" lielākās zvaigznes Džeisons Teitums un Džeilens Brauns vidēji guva attiecīgi 26,8 un 22,2 punktus spēlē. Lai gan punktu izteiksmē viņiem bijušas labākas, vairākos svarīgos rādītājos, kas rada iespējas komandas biedriem, abi spēruši soli uz priekšu. Bet zīmīga ir vēl cita statistikas aile – Bostonas pamatsastāvs Teitums, Brauns, Porziņģis, Dereks Vaits un Džrū Holidejs šosezon kopā nospēlēja 24 mačus un +/- rādītājs viņiem bija negatīvs -0,1, salīdzinot ar +4,1 gadu iepriekš. Ar Horfordu Porziņģa vietā šī statistika ir +4. Garais rezervistu soliņš ir Bostonas lielais trumpis.

Sezonas rezultatīvākā spēlētāja gods pirmo reizi Oklahomasitijas "Thunder" zvaigznei Šejam Gildžesam-Aleksandram – 32,7 punkti.

Denveras "Nuggets" līderim Nikolam Jokičam pirmo reizi karjerā divciparu skaitļi trijos rādītājos – 29 punkti, 12 atlēkušās bumbas un 10 rezultatīvas piespēles.

"VEF" otrais tituls

Latvijas – Igaunijas basketbola līgas septītā sezona noslēgusies ar "VEF Rīga" otro titulu, aizraujošā finālā pārspējot Rīgas "Zeļļus" – 88:82. "Xiaomi arēnā" labots līgas apmeklētības rekords, sanākot 5972 skatītājiem. Tas ir par nepilnu simtu vairāk nekā iepriekšējā sezonā Tallinas "Kalev/Cramo" cīņā pret "Prometey". Pēdējā minūtē "Zeļļiem" bija tikai mīnus trīs, bet cerības atspēlēties zuda pēc diskutablas nesportiskās piezīmes piešķiršanas Krišam Helmanim. Rezultatīvākais ar 20 punktiem bija uzvarētāju pārstāvis Isufs Sanons, ar trešajā ceturtdaļā trāpītiem trīs trejačiem būtiskāko pienesumu izrāvienā līdz +15 deva viņa tautietis Iļja Sidorovs, bet par fināla vērtīgāko spēlētāju atzīts "vefiņa" trešais ukrainis Vjačeslavs Bobrovs.

Latvijas basketbola līgā abas Rīgas komandas nodrošinājušas vietu pusfinālā.

Tajā iekļuva arī "Valmiera Glass VIA", kas ceturtdaļfināla sērijā ar 3:0 pārspēja "Liepāju". Otrs ceturtdaļfināla duelis starp "Ogri" un "Ventspili" startēs trešdien Ogrē.

Latvijas – Igaunijas līgas sezonas simboliskajā izlasē iekļauti Sanons, Bobrovs, Helmanis, ogrēniešu kapteinis Kristaps Dārgais un Stefāns Vākss no "Kalev/Cramo".