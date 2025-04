Lielbritānijā laista klajā pazīstamā BBC pētnieciskā žurnālista Nika Steipltona grāmata "How to beat scammers", latviski – "Kā pārspēt krāpniekus", kurā sīki izskaidrots, kā darbojas dažādas krāpnieku shēmas, kā tās atpazīt un kā no tām izvairīties. Grāmatā ļauj ieskatīties veidos, kā darbojas paši krāpnieki un kā to guvums pazūd virtuālajos džungļos. Viens no veidiem ir starpbanku pārskaitījumi tiešsaistē, izmantojot tā saucamos naudas mūļus.

Gan grāmatā, gan vairākos Steipltona rakstos britu medijos ("Daily Mail", "Scotish Daily Mail", "thisismoney.co.uk") minēta tieši Latvija.

"Mūlis pārskaita upura naudu uz cita mūļa kontu, kurš atņem no summas savu atlīdzību. Šis otrais mūlis nosūta naudu uz trešo kontu Apvienotajā Karalistē. Visi konti atrodas dažādās Lielbritānijas bankās. Visbeidzot, trešais mūlis veic starptautisku pārskaitījumu uz banku Latvijā. Šis mūlis nosūta to uz Taizemi. Taizemes mūlis beidzot nosūta upura naudu atpakaļ uz kontu Indijā, un tā nonāk pie krāpniekiem," raksta Steipltons.

Varbūt radi dzīvo Rīgā

Sazinājos ar grāmatas autoru un vaicāju par Latvijas lomu šais krāpniecības shēmās. Niks Steipltons atzīst, ka Latviju minējis kā piemēru, jo iesaistītas arī citas valstis. Parasti Latvija netiek iekļauta krāpnieku iecienīto valstu skaitā.

Niks Steipltons, kurš jau 12 gadus darbojas, atmaskojot dažnedažādus krāpniekus, atzīst, ka saistībā ar naudas mūļu darbību ne reizi vien manījis parādāmies Baltijas valstis, piemēram, Igauniju un Latviju. "Nedomāju, ka tur ir kāds īpašs iemesls, ja neskaita to, ka tur ir krāpnieku kontaktpersonas. Pieņemsim, ka ir krāpnieku grupa, kas strādā ar telefonu zvaniem no Indijas. Tā ir bieža parādība, Indijai ir pamatīgas problēmas ar telefonu zvanu krāpšanām, iemesli ir diezgan dažādi un visai interesanti. Viņiem mēdz būt kontakti Eiropā, jo tur dzīvo liela Dienvidāzijas diaspora. Varbūt viņiem ir radi, kas dzīvo Rīgā, varbūt viņiem ir ģimene, kas dzīvo Tallinā. Vai viņiem ir draugi, kas dzīvo Berlīnē. Tad nu mūļu banku konti šajās valstīs ir gluži vienkārši tādēļ, ka tur ir viņu kontaktpersonas. Ja mēs apskatām dažādas vietas pasaulē, tad arī mūļu konti būs dažādās vietās."

Vai saistība ar Indiju ietekmē situāciju naudas mūļu darbībā Latvijā, nav zināms, jo statistikas, kas apstiprinātu vai noliegtu konkrētas nacionalitātes personu iesaisti naudas mūļu darbībā, Latvijā nav.

Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) 2025. gada pārskatā "Latvijas iedzīvotāju sadalījums pēc nacionālā sastāva un valstiskās piederības" lasāms, ka Latvijā pašlaik uzturas 4773 indieši, no kuriem, visticamāk, liela daļa ieradusies studēt.

Aptverošu datu nav

Naudas mūļu problēma, protams, pastāv, un tiesībsargājošās iestādes Latvijā problēmu apzinās un ar to cīnās. Naudas mūļu lietas statistikā netiek izdalītas atsevišķi, tomēr atbildīgās institūcijas informējušas, ka par naudas atmazgāšanu 2022. gadā Latvijā sākti 395 kriminālprocesi, 2023. gadā jau tikai 236, bet pagājušajā gadā – 183.

Kriminālvajāšanai 2022. gadā nodotas 95 lietas, 2023. gadā – 109, bet pagājušogad vēl vairāk – 124. Līdz tiesai katru gadu nonāk ap simts.

Satversmes tiesas tiesnesis Juris Juriss, bijušais Ģenerālprokuratūras Krimināltiesiskā departamenta Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas apkarošanas koordinācijas nodaļas virsprokurors (2021.–2024. g.), uzskata, ka Latvijā naudas atmazgāšanas izskaušana notiek visai veiksmīgi un procesu skaits liecina par tiesībsargājošo iestāžu labo darbu, nevis samilzušu naudas atmazgāšanas problēmu. "Citreiz tā netaisnība notiek tajā formātā, ka, jo tu esi efektīvāks, jo tu vairāk konstatē un identificē šos gadījumus, jo vairāk par identificētajiem gadījumiem uzzina. Un savukārt, ja tu esi pilnīgi neefektīvs, tev to gadījumu nav, ir tas latentums, par kuru visi runā, bet, lai to balstītu uz kaut kādiem datiem, to nevar izdarīt," skaidro Juriss, piebilstot, ka tad jau sanāk, ka valstīs, kurās statistikas datus neapkopo, noziegumu vispār nav. Kas, protams, neatbilst realitātei.

Apvienotajā Karalistē ir pieejama statistika par naudas mūļu darbību. Piemēram, bezpeļņas organizācija, kas nodarbojas ar krāpšanas novēršanu, CIFAS ("Credit Industry Fraud Avoidance System") ziņo, ka 2022. gadā bankas identificējušas vairāk nekā 39 tūkstošus kontu, kam raksturīga naudas mūļu uzvedība, savukārt britu finanšu sektora regulatora – Finanšu uzraudzības organizācijas FCA ("Financial Conduct Authority") – dati rāda, ka 2022. gadā 25 finanšu institūcijas slēgušas 194 084 mūļu kontus, taču tikai par 37% ziņots NFD ("National Fraud Database") – Nacionālajai krāpšanas datubāzei, kas apkopo informāciju par krāpniecības riskiem. Nav zināms, vai kāda no šīm lietām arī nonākusi līdz tiesai.