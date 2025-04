Jāsagatavojas jebkuram scenārijam, sākot no jauniem hibrīduzbrukumiem līdz pat tradicionāliem militāriem uzbrukumiem, tādu viedokli aģentūrai LETA pauda Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs.

Valsts prezidents norādīja, ka Latvijai ir veicamie mājasdarbi, gatavojoties dažādiem iespējamiem notikumu pavērsieniem. Sākot ar Nacionālo bruņoto spēku skaita palielināšanas, austrumu robežas nostiprināšanas, izdevumu palielināšanas aizsardzībai, beidzot ar to, kā veidot plašāku reģionālo sadarbību aizsardzības jomā, klāstīja prezidents.

Rinkēvičs norādīja, ka Baltijas valstu, Polijas un arī Somijas spēja koordinēt jautājumu par izstāšanos no Otavas konvencijas, "ir ziņa". Tāpat nozīmīgi, ka Latvija cenšas koordinēt kopēju militāro taktiku un stratēģiju plašākā Baltijas un Ziemeļvalstu ekspedīcijas spēku virzienā.

"Tas, ka mums ir ļoti daudz un dažādi viedokļi un paziņojumi, ir eksperti, kas saka, ka šī ir pēdējā miera vasara…

Es esmu pārliecināts, ka šī nav pēdējā miera vasara. Ja mēs paši būsim gatavi, tādu vēl būs daudz, bet atslābt nevaram,"

sacīja Valsts prezidents.

Viņš secināja, ka gaidāmais NATO samits Hāgā būs kritisks un, ja tas aizies nelabvēlīgā gultnē, to varēs uzskatīt par visas alianses vājuma pazīmi. Rinkēvičs klāstīja, ka ASV visos iespējamos veidos no prezidenta Donalda Trampa līdz viņa padomniekiem, ministriem ir apstiprinājuši savu interesi būt spēcīgai NATO dalībvalstij, apstiprinājuši Ziemeļatlantijas līguma 5.panta negrozāmību, vienlaikus skaidri pasakot, ka Eiropai ir jāinvestē vairāk.

Valsts prezidents atzīmēja, ka NATO ārlietu ministru sanāksmē ASV valsts sekretārs Marko Rubio ir runājis par finansējumu aizsardzībai 5% no iekšzemes kopprodukta (IKP). Rinkēvičs gan nav pārliecināts, vai aizsardzības izdevumu palielināšana 5% apmērā no IKP būs jautājums, ko lems Hāgā. Viņaprāt, tam īsti nav gatavības, taču ir jāspēj parādīt ceļš, kā alianses dalībvalstis palielinās aizsardzības izdevumus, ja tās vienosies tos palielināt 3 līdz 3,5% apmērā no IKP.

"Tad tas būs skaidrs signāls, ka alianse ir spēcīga, un tad Krievija neriskēs," pauda Rinkēvičs, piebilstot, ja tomēr samits Hāgā beigsies ar lielu strīdu un bez lēmumiem, tā būs ļoti slikta ziņa. "Tāpēc viens no mūsu galvenajiem uzdevumiem ir pārliecināt visus sabiedrotos gan ar savu piemēru, gan diplomātiski, ka Latvijas gadījumā 5% no IKP, citu gadījumā ļoti skaidra un ļoti plaša aizsardzības izdevumu un reālo spēju palielināšana, ir tas, kas mūs pasargās," teica Valsts prezidents.

Viņš arī norādīja, ka ASV patlaban stingri iestājas pret Ukrainas uzņemšanu NATO. Rinkēviča ieskatā tas rāda, ka ASV uz NATO skatās nopietni. Pēc Valsts prezidenta paustā, iespējams, satraucošās ziņas ir tās, ka ir liela izkliede diskusijās par aizsardzības izdevumu palielināšanu - ir tādas NATO dalībvalstis, kas joprojām nav sasniegušas 2% no IKP, kas diezgan skeptiski runā par to, vai tās sasniegs pat 3% no IKP.

"Tādēļ, es teiktu, ka jebkurš brīdinājums ir jāuztver nopietni, bet mums arī nevajadzētu jebkuru brīdinājumu vai jebkuru diskusiju uztvert ar nolemtības sajūtu. Saglabājam mieru un mobilizējamies," teica Valsts prezidents.

