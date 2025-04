Fantastisks skrējiens pa karjeras kāpnēm – somu speciālists Tomass Īsalo jau atstājis nospiedumu basketbola vēsturē abās Atlantijas okeāna pusēs.

Reklāma

Šosezon viens no zīmīgākajiem notikumiem Nacionālajā basketbola asociācijā (NBA) bija treneru maiņa Memfisas "Grizzlies". Marta izskaņā deviņas spēles pirms regulārā turnīra beigām, atrodoties rietumu konferences piektajā vietā, Memfisas vadība atlaida galveno treneri Teiloru Dženkinsu, kurš vienību vadīja nepilnas sešas sezonas, trijās (ieskaitot šo – faktiski četrās) iekļūstot izslēgšanas spēlēs. Par galvenā trenera vietas izpildītāju tika iecelts soms Tomass Īsalo, kurš pērnvasar devās uz Ziemeļameriku, kļūstot par Dženkinsa asistentu. Visdrīzāk, pēc sezonas Īsalo pilnvērtīgi pārņems komandas stūri.

Viņš par treneri strādā kopš 2014. gada, bet iepriekšējās trīs sezonas bija galvu reibinošas, 2023. gadā Vācijas vienību Bonnas "Telekom Baskets" aizvedot līdz FIBA Čempionu līgas titulam, tad paņemot teju visus komandas līderus sev līdzi uz "Paris Basketball" un triumfējot līmeni augstākajā ULEB Eirokausā. Pēc šādiem panākumiem šobrīd 42 gadus vecajam somam pavērās iespēja strādāt NBA. Runā, ka viņa ātrā basketbola filozofija aiz okeāna tik ļoti imponē, ka jau pērnvasar "Grizzlies" aicināja Īsalo ar domu vienā brīdī iecelt galvenā trenera amatā.

Soma firmas zīme esot ļoti īsi (mazāk par stundu), bet ārkārtīgi intensīvi treniņi.

Tomasa Īsalo vadībā "Grizzlies" no piektās vietas konferencē nokrita uz astoto un aizvadītajā naktī "play in" turnīrā tikās ar Goldensteitas "Warriors". Situācija debijai gan nebija pateicīga, jo astoņas no deviņām pretiniecēm atradās "play off" zonā vai cīnījās par iekļūšanu tajā, līdz ar to bilance 4–5 nav slikta.

Eiropietim kļūt par galveno treneri NBA ir ļoti sarežģīta misija. Īsalo ir tikai ceturtais Eiropā uzaugušais speciālists, kuram uzticēta spēcīgākās līgas kluba stūre, un salīdzinājumā ar kolēģiem viņš to paveicis neticami ātri. Pirmais bija serbs Igors Kokoškovs, kurš 2018./2019. gada sezonā vadīja Fīniksas "Suns", pirms tam 18 gadus nostrādājot par asistentu dažādās komandās. Viņa tautietis Darko Rajakovičs deviņus gadus bija palīgs un nu aiz muguras divas sezonas galvenā trenera postenī Toronto "Raptors". Tikmēr spānis Žordi Fernandess aizvadījis debijas sezonu diriģenta lomā Bruklinas "Nets" vienībā, šo iespēju saņemot pēc astoņiem gadiem asistenta darbā.