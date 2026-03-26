Jaundzimušo zeķītes adu no merīnvilnas, jo tā ir mīkstākā no visām vilnas dzijām. Tā lieliski silda ziemā, neļauj pārkarst vasarā, ir ļoti elastīga, patīkama taustei un “nekož” visjutīgākajai ādai, kā arī uztur ķermeni sausā siltumā.Šīs zeķītes derēs mazuļiem līdz trīs mēnešu vecumam.
Materiāli
- Balta merīnvilnas dzija
- Atbilstoša izmēra adāmadatas
Darba gaita
Uz četrām zeķu adāmadatām uzmet kopā 32 valdziņus.
Tradicionālā valnīša vietā ada maliņu ar robiņiem, t. i., 7 kārtas labiski, tad vienu kārtu 2 valdziņus valdziņus saada labiski kopā, 1 apmetums, 2 valdziņus saada labiski kopā un 1 apmetums. Tad atkal ada 7 kārtas labiski. Pēc tam uzadīto roboto maliņu nepieciešams nolocīt uz leju un saadīt kopā. Tā izveidojas glīta, robota augšējā maliņa.
Kad pabeigta robotā maliņa, ada 2 kārtas rīsu rakstā, t. i., 2 valdziņus labiski, 2 valdziņus kreiliski, tad atkal 2 valdziņus labiski un divus kreiliski, kas mijas līdz katras kārtas beigām.
Katrā otrajā kārtā virs iepriekšējām divām kārtām 2 labisko valdziņu vietā jāada 2 kreiliskie valdziņi. Savukārt virs 2 kreiliski izadītajiem ada 2 labiskos valdziņus utt. Tā turpina četras reizes (kopā 8 kārtas).
Uzada tradicionālo papēdīti.
Pēc tam ada 30 kārtas (~8 cm) uz divām adatām rīsu rakstu, bet uz otrām divām adatām turpina papēža daļu labiski.
Nobeigumā izveido apaļu purngala noraukumu.
