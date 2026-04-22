Realitātes seriāla "Ģimene burkā" dalībnieku Valteru dzīvē pavisam nesen noticis būtisks pavērsiens. Pēc gandrīz divas desmitgades ilgas neziņas un vairākiem neveiksmīgiem mēģinājumiem nodibināt kontaktu, Vitas Valteres dēls Gabriels klātienē satika savu bioloģisko tēvu Deniju. Vēlāk, viesojoties sarunu raidījumā "Burku studijā!", jaunietis analizēja šo notikumu un skaidroja tēva motīvus.
Gabriels šo tikšanos raksturo kā "neatklātu atklājumu" – kaut ko tādu, kas teorētiski vienmēr bijis klātesošs nostāstos, bet nekad nebija materializējies realitātē. Pēc viņa teiktā, saruna Vācijā kalpoja kā emocionāls atrisinājums, kas ļāva izprast tēva rīcību: "Visi jautājumi jau tika tā pamazām atrisināti, jo mēs satikāmies un praktiski visu viņam uzjautājām, ko es gribēju zināt. Arī kāpēc viņš nevarēja satikties pa tiem gadiem – to atbildi es arī dabūju."
Kad attiecību treneris Kristaps Ozoliņš mēģināja noskaidrot konkrētus iemeslus tikšanās atlikšanai, Gabriels neslēpa, ka tēvu piebremzēja psiholoģiski šķēršļi: "Viņam bija bail un viņam bija, tā kā, kauns, jo, nu, 17 gadus visu laiku atraidīt – tas nav pats foršākais un nav tā lieta, par ko vajadzētu priecāties, ka to esi izdarījis – tas nav nekas tāds labs. Protams, es arī viņa gadījumā baidītos!"
Lai gan jaunietis spēja iejusties tēva ādā, viņš ir pārliecināts, ka savā dzīvē līdzīgus lēmumus nepieņems. Diskusijā iesaistījās bērnu psihiatrs Ņikita Bezborodovs, norādot, ka ģimenes vēsture nav neizbēgams liktenis. Tomēr viņš brīdināja par "parauga trūkumu", kas raksturīgs viena vecāka ģimenēm: "Ja nav citas attiecību pieredzes, ko var dot cits cilvēks, kas uzaudzina, tad tas var būt par riska faktoru, ka kaut kādas līdzīgas grūtības gribot, negribot var piemeklēt arī tevi pieaugušo vecumā, jo tev nav cita parauga, pēc kā attiecības veidot."
Ceļš līdz šim brīdim nebija viegls – ģimenes brauciens uz Vāciju atgādināja psiholoģisku trilleri ar kāpumiem un kritumiem. Sākotnējo cerību nomainīja Denija piekrišana, kam sekoja pēkšņa plānu sabrukšana pēdējā mirklī. Tomēr pēc visām grūtībām tikšanās notika, un stāsts nebeidzas – tiek ziņots, ka šovasar Denijs plāno atbraukt uz Latviju, lai turpinātu iepazīt savu dēlu.
