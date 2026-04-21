Kamēr TV3 līdz 10. maijam notiek šovs “Koru kari”, tikmēr visā Latvijā rit pastāvīgo koru skates, kurās Dziesmu svētku tradīcijas kopiena rāda savu māksliniecisko izaugsmi. Kā vienā, tā otrā lietā savu roku pielicis diriģents Andris Mockus, vairāku Liepājas koru mākslinieciskais vadītājs un diriģents, bet šovā dziedātāja Andra Ērgļa vadītā Liepājas “Zelta kora” kormeistars.

No 2026. gada 23. marta līdz 1. maijam 23 vietās Latvijā norisinās ikgadējās tradicionālās amatieru koru skates. Pieteikušies 215 jauktie kori, 76 sieviešu kori, 22 vīru kori un 36 senioru kori. Rīgā skates jau notikušas, bet no 11. aprīļa savu māksliniecisko gatavību rādīs kori novados.

Tikmēr 21. aprīlī – Liepājā žūrijas priekšā stājas Liepājas Bērnu un jaunatnes centra jauniešu koris “Reverberācija”, kura mākslinieciskais vadītājs un diriģents ir Andris Mockus. Tas pats, kurš bija kormeistars dziedātāja Andra Ērgļa vadītajam Liepājas “Zelta korim” TV3 šovā “Koru kari” – tā uzvarētāju uzzināsim 10. maijā. Dziedātāju aprindās nav noslēpums, ka “Zelta korī” daļa dziedātāju nāca tieši no ”Reverberācijas”. Un vēl Andris Mockus izveidojis kori, kuram īsta nosaukuma neesot, bet kas sevi dēvē par “Reinkarnāciju”.

