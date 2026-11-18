Daudzi jutās pārsteigti: par Abū Dabī tikšanās centrālo tēmu kļuva Eiropas drošības sistēmas pārskatīšana.
Pēc deviņus mēnešus ilgas pauzes lielākajā AAE pilsētā Abū Dabī norisinājās sarunas starp ASV, Ukrainas un Krievijas delegācijām – sarežģītākās un saspringtākās šo trīspusējo tikšanos vēsturē. Daudzus to iznākums šokējis.
Pēdējās nedēļās pirms šo sarunu uzsākšanas Ukraina aktivizēja savus uzbrukumus Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcām, bet Krievija pastiprināja triecienus pa ukraiņu enerģētikas infrastruktūru. Neraugoties uz eskalāciju, ASV prezidents Donalds Tramps paziņoja, ka var tikt panākts "liela mēroga darījums, kas skars ne tikai Ukrainu, var pat teikt, ka tas aptvers visu Eiropu". Šie vārdi raisīja daudzu Vecās pasaules politiķu negatīvu reakciju.
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