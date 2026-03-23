Kopš janvāra Rīgā, Hanzas ielā 16, darbojas dienas centrs cilvēkiem ar demenci "Sāras dārzs". Ideju palīdzēt cilvēkiem, kurus piemeklējusi šī slimība, izlolojuši Maltas Ordeņa palīdzības dienesta darbinieki, ar projektu piesaistot Eiropas finansējumu. Dienas centrā iekārtota multisensorā jeb sajūtu istaba, kur, iesaistot gaismas, skaņas un smaržu efektus, notiek gan aktivizējošas, gan relaksējošas nodarbības. Otrs "Sāras dārza" darbības virziens ir atbalsts ģimenēm situācijā, kad tuvu cilvēku skārusi demence. 

Maltas Ordeņa palīdzības dienesta Latvijā ģenerālsekretāre Inese Motte stāsta: "Pēc mūsu sadarbības ar "Gaiļezera" pansionāta demences nodaļu radās iecere darbības virzienam, kur mūsu palīdzība visvairāk būtu vajadzīga. Protams, nozīmīgs bija Sabiedrības integrācijas fonda sociālo inovāciju projekts ar Eiropas Sociālā fonda (ESF+) finansējumu. 2025. gada septembrī uzsākām pārbūvēt šīs telpas – mums ir ļoti paveicies ar ēkas īpašnieku, kurš arī pats iesaistījās projekta izstrādē un piešķīra vēl papildu telpas. Mums ir plašs darbinieku loks: divi aprūpētāji, viens rehabilitētājs un sociālais darbinieks (vienā personā) un ļoti labi brīvprātīgie, kuri ieguvuši pieredzi darbā ar demences pacientiem. Piederīgajiem, kuri atved uz "Sāras dārzu" savus vecākus, tā ir uzticēšanās, ka viņiem šeit būs labi. Mēs no savas puses darām visu, lai tā būtu, cenšamies viņiem uzlabot garastāvokli un varbūt nedaudz piebremzēt slimību, kuru, saprotams, nevar izārstēt."

+6 foto
Aprūpētājs Gintars Vitkus piedalās nodarbībās kopā ar klientiem, atbalsta un iedrošina viņus.
Ar cerību bezcerībā
Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonomentu!
1 / 2
Foto: Dainis Bušmanis / Latvijas Mediji

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Abonomentu veids - Gada abonoments

Gada

Pats izdevīgākais un ērtākais pirkums. Pieeja visam portāla saturam ar samazinātu reklāmas apjomu. Norēķinies ar vienu maksājumu sev ērtā veidā, un lieto visu portālu 52 nedēļas.

29,99 € / uz 52 nedēļām . Tikai 0,58 EUR nedēļā.
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

Izdevīgākais veids kā iepazīties ar Lasi.lv satura piedāvājumu abonentiem. Maksā tikai par to ko lasi. 50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Ērti norēķinies ar vienu maksājumu sev ērtā veidā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē