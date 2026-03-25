Lauksaimnieku noturības un konkurētspējas saglabāšanai lēmumi nepieciešami šodien, turklāt tie nav tikai nacionāla mēroga, bet skar Eiropas Savienību (ES) kopumā; Zaļais kurss ir kļūda, ko jau sāk atzīt, tomēr vēl nemaina, un ES atgādina kuģi, kas nepareiza kursa dēļ jau ir uzsēdies uz sēkļa un pakāpeniski grimst – šie un citi secinājumi izskanēja aizvadītajā piektdienā biedrības "Zemnieku saeima" kongresā, apskatot mūsdienu lauksaimniecības ražošanai fundamentālus stratēģiskos jautājumus.
Protams, lauku lielsaimnieku pārstāvētās biedrības saietā darbakārtībā bija arī diskusija par priekšlikumiem un taktiku, kā pārdzīvot kārtējo enerģētisko krīzi. Skaidrot valdības pozīciju par to un citiem ikdienas darba jautājumiem uz kongresu bija aicināti zemkopības un ekonomikas ministri, jo jauni globālie satricinājumi pāris nedēļās lauksaimniecības preču ražošanai izšķirīgi svarīgo degvielas cenu jau palielinājuši par 40%, bet minerālmēsliem – līdz pat 50%.
Apgroza teju miljonu eiro
"Zemnieku saeima" dibināta 1999. gadā un šobrīd apvieno vairāk par 800 lauku saimniecībām no visas Latvijas. Biedru apsaimniekotā platība pārsniedz 500 000 hektāru lauksaimniecībā izmantojamās zemes, saimniecības nodrošina darbu vairāk nekā 4000 strādājošajiem. No biedrībā pārstāvētajām saimniecībām visvairāk nodarbojas ar graudkopību – 40%, lopkopību – 33%. Savukārt 18% ir jaukta tipa saimniekošana, bet 9% audzē augļus, ogas un dārzeņus.
No svarīgiem "Zemnieku saeimas" raksturlielumiem vēl noteikti būtu jāpiemin, ka biedru valstij nodokļos samaksātā summa gada griezumā sasniegusi vismaz 50 miljonu eiro, kas esot ļoti svarīgs arguments organizācijas viedokļa aizstāvēšanā, piemēram, sarunās ar valdību, kā arī pašas biedrības finanšu apgrozījums, kas aizvadītajā gadā sasniedzis gandrīz miljonu – 950 000 eiro. Lielāko daļu, vairāk par 60%, no šīs summas nodrošinot līdzdalība dažādos projektos, biedru naudas maksa veidojot ienākumus pāri 30%, savukārt valsts atbalsts – tikai 3%.