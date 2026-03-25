Pagājušonedēļ Gaismas pils restorānā "Klīversala" Latvijas Nacionālajā bibliotēkā notika grāmatu mākslas konkursa "Zelta ābele 2025" noslēguma ceremonija, kurā tika paziņoti konkursa laureāti.
Tā pamatā ir ideja par grāmatu kā daudzu nozaru speciālistu veidotu mākslas darbu, kas atklāj grāmatas satura un formas māksliniecisko veselumu. Žūrija vērtēja konkursam iesniegto izdevumu dizaina koncepciju, to atbilstību izdevuma saturam, maketu, papīra izvēli un poligrāfisko izpildījumu. Šogad 35 izdevēji konkursam bija iesnieguši 113 grāmatas, bet nominācijas saņēma 41 grāmata astoņās kategorijās.
- Kategorijā "Dzeja" galveno balvu saņēma Arta Ostupa krājums "Patiesība". Dizains – Anta Pence, tipogrāfija – Jelgavas tipogrāfija, izdevējs – "Neputns".
- Kategorijā "Proza" par skaistāko atzīts Viljama Šekspīra "Dāņu princis Hamlets". Dizains – Katrīna Vasiļevska, tipogrāfija – Jelgavas tipogrāfija, izdevējs – "Lapu Dizains".
- Starp bērnu un jauniešu grāmatām gada balva piešķirta Agneses Vanagas cietlapu grāmatiņai "Kuš, bērniņ, klausies!". Dizains – Līva Piterāne, ilustrācijas – Līva Piterāne, tipogrāfija – "Livonia Print", izdevējs – apgāds "Zvaigzne ABC".
- Kategorijā "Dokumentālie izdevumi" gada balvu saņēma Gunas Bīriņas grāmata "Ansis Rūtentāls. Ceļojums". Dizains – Klāvs Priedītis, tipogrāfija – Jelgavas tipogrāfija, izdevējs – "Neputns".
- Kategorijā "Zinātniskā literatūra" galvenā balva piešķirta Janas Dreimanes sastādītajam izdevumam "Teodors Līventāls. Krišjānis Valdemārs latviešu bibliotēku nozarē". Dizains – Inese Hofmane, tipogrāfija – Jelgavas tipogrāfija, izdevējs – Latvijas Nacionālā bibliotēka.
- Kategorijā "Uzziņu literatūra" balvu saņēma Toma Ķenča un Piretas Lotmanas sastādītais izdevums "Tā pirmā grāmata. Nozīmīgākie izdevumi latviešu un igauņu valodā. 1525–1918". Dizains – Dārta Hofmane, tipogrāfija – Jelgavas tipogrāfija, izdevējs – Latvijas Nacionālā bibliotēka.
- Kā mākslinieciski augstvērtīgākais mākslas izdevums novērtēta Elīnas Apsītes grāmata "Dzīvais cimds. Jette Užāne". Dizains – "Overpriced Design" (Jānis Klaučs, Dans Jirgensons, Aigars Mamis), fotogrāfijas – Alens Opoļskis, tipogrāfija – Jelgavas tipogrāfija, izdevējs – biedrība "Cimdu Ceļš".
- Konkursā pēc vairāku gadu pārtraukuma atgriezusies kategorija "Mācību grāmatas", un šogad balvu tajā saņēma Ilzes Kupčas un Ilzes Vītolas grāmata "Glezna un skatītājs. Uzdevumi glezniecības iepazīšanai". Dizains – Artis Briedis, ilustrācijas – Rūta Briede, tipogrāfija – Jelgavas tipogrāfija, izdevējs – Mākslas izglītības centrs "Trīs krāsas".
Žūrijas speciālbalva jaunajam dizaineram "Stikla ābols" tika piešķirta Esterei Betijai Grāverei, kurai šogad konkursā divas nominācijas (Marijas Luīzes Meļķes "Gaudu dzejoļi" un Elizabetes Lukšo-Ražinskas "Netīro matu diena"), "novērtējot dizaineres jūtīgo un asprātīgo vizuālo valodu, kas apliecina mākslinieces izaugsmi un prasmi izcelt dažādus medijus".
Otra speciālbalva piešķirta Martai Folkmanei par Sergeja Timofejeva stāsta "Moka un Robers" ilustrācijām, kas "iepriecina ar izteiksmīgu un aizkustinoši piesātinātu vizuālo valodu".
Balvu "Gada mākslinieks" saņēma dizainers Klāvs Priedītis, kurš "apliecinājis savu talantu un varēšanu veidot mākslinieciski augstvērtīgus izdevumus, kas šogad konkursam iesniegti vairākās kategorijās. Viņa izvēlētie dizaina risinājumi un iedziļināšanās gan grāmatas saturā, gan grafiskā dizaina iespējās turpina piesaistīt gan žūrijas, gan lasītāju uzmanību". Klāvs Priedītis pirms diviem gadiem saņēma arī pirmo šī konkursa jaunā dizainera balvu "Stikla ābols".
Balva par mūža ieguldījumu grāmatniecībā piešķirta apgāda "Neputns" līdzdibinātājai un ilggadējai galvenajai redaktorei, mākslas zinātniecei Laimai Slavai, novērtējot viņas veikumu latviešu vizuālās mākslas un kultūrvēstures grāmatniecībā.
Konkursa "Zelta ābele 2025" žūrijā darbojās mākslinieks Kristaps Epners (komisijas priekšsēdētājs), kultūras žurnāliste Ingvilda Strautmane, poligrāfijas speciālista un uzņēmuma "Arctic Paper Baltic States" pārstāve Lolita Butāne, māksliniece Dina Ābele, grāmatu dizainere Agne Dautartaite-Krutule (Lietuva).
Konkursa laureātiem tika pasniegta balva – bronzā atliets ābols koka kastītē – autori Maija Vīksne un Ivars Miķelsons. Titulu "Gada mākslinieks" un "Mūža ieguldījums grāmatniecībā" saņēmējiem tika piešķirtas naudas balvas.
Konkursā nominētās grāmatas visu gadu būs apskatāmas Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālēs. No marta līdz maijam tās varēs apskatīt kultūras centrā "Siguldas devons", vasarā – Ogres Centrālajā bibliotēkā, bet rudenī – Jūrmalas Centrālajā bibliotēkā. Savukārt aprīlī un maijā Baltijas skaistāko grāmatu konkursa izstādes ietvaros tās būs apskatāmas Viļņā.
