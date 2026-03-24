1756. gada 24. martā. Pirms 270 gadiem Prūsijas karalis Frīdrihs II cirkulārā pavalstniekiem norādīja uz kartupeļa jeb "zemes augļa" labajām īpašībām – vienkāršo audzēšanu, izturību pret sausumu un citiem nelabvēlīgiem laika apstākļiem, augsto barības vērtību un noderību cilvēkiem un lopiem bada mazināšanā, pavēlot sākt stādīšanu jau tajā pašā pavasarī.
Frīdrihs II arī iepriekš bija paģērējis no zemniekiem kartupeļu audzēšanu, bet ne tik uzstājīgā formā. Kopumā savas valdīšanas laikā viņš izdeva 15 tā sauktās "kartupeļu pavēles", kamdēļ tautā izpelnījās "Kartupeļu ķēniņa" pavārdu. 16. gadsimtā Eiropā no Dienvidamerikas ievestais augs tobrīd daļā Eiropas sabiedrības jau bija pazīstams. Īrijā, Anglijā, atsevišķās vācu zemēs to izmēģinājumu kārtā pārtikai bija sākuši audzēt vēl 17. gadsimtā, bet, ja runā kā par eksotisku un ziedošu dārza augu, tad kartupeļu izplatība Eiropā bija vēl plašāka. Tupeņi kolekcijas pēc auga arī Kurzemes un Zemgales hercoga Jēkaba Ketlera rezidenču dārzos.
Frīdrihs II derīgā "zemes augļa", brīžiem saukta arī par "tartupeli", audzēšanai pieslēdzās ar visu nopietnību, un daļa sekojošo viņa norādījumu bija saistīti ar stādāmā materiāla trūkumu, kļūmēm kartupeļu audzēšanā un to labošanu. Prūsijas karaļa kampaņa 18. gadsimtā radīja interesi arī citās Eiropas karaļvalstīs, turklāt minētajā gadsimtā zemi bieži postīja kari, bet kartupelis praksē izrādījās pret tiem izturīgāks nekā labības lauki. Pateicoties Prūsijas piemēram, 18. gadsimta otrajā pusē kartupeļi ar vācbaltu muižnieku starpniecību no iesakņojās arī Latvijas teritorijā. Īpaši čakli kartupeļu audzētāji tajā laikā bijuši Vidzemes, Cēsu apkaimes muižu zemnieki.
Ko avīzes rakstīja pirms 100 gadiem
"Latvija", 1926. gada 24. martā
Asīte. Policija apcietinājusi Asītes pagasta ziņneša dēlu, 18 gadus vecu, kurš bieži izpildījis tēva vietu. Nesot vēstules, tas taisījis pamatīgu revīziju vēstulēm no Amerikas, no kurām izņēmis dolārus. Dolāri jau zuduši ilgāku laiku, līdz aizdomas kritušas uz St., jo tas bieži mainījis dolārus Latvijas valūtā. Pie apcietinātā atrasta piezīmju grāmatiņa, kurā tas atzīmējis savus ienākumus un izdevumus arī dolāros un kura viņu arī nodevusi. Bez tam izrādījies, ka St. slepeni tirgojies ar degvīnu un nāvīgām zālēm, kuras pie viņa atrastas paslēptas. St. piesavinājies arī laikrakstu abonēšanas naudu, abonējot laikrakstus uz īsāku laiku nekā tam bija teikts.
