Valdība otrdien atbalstīja 41 miljona eiro Eiropas Savienības (ES) fondu finansējuma novirzīšanu Latvijas Onkoloģijas centra (LOC) rekonstrukcijas pabeigšanai.
Kopumā LOC pabeigšanai paredzēti 48,3 miljoni eiro kopā ar nacionālo līdzfinansējumu. Tāpat valdība atbalstīja 51,9 miljonu eiro ES fondu finansējuma pārdales augstas gatavības prioritāru projektu īstenošanai.
Finansējums tiks nodrošināts, pārdalot līdzekļus no vairākiem ES fondu programmas pasākumiem, tostarp 1,3 miljonus eiro no informācijas un komunikāciju (IKT) risinājumu un pakalpojumu attīstības pasākuma, 11,9 miljonus eiro no valsts ēku energoefektivitātes paaugstināšanas pasākuma, 23,1 miljonu eiro no notekūdeņu dūņu pārstrādes pasākuma un 4,7 miljonus eiro no "sauso ostu" attīstības pasākuma.
Finanšu ministrs Arvils Ašeradens skaidro, ja kādās investīcijās redzama kavēšanās, līdzekļi ir jāpārvirza uz sabiedrībai kritiski svarīgiem projektiem. LOC rekonstrukcijas pabeigšana ir viena no valdības prioritātēm veselības aprūpē, tādēļ tiek virzīti ES fondu programmas grozījumi. FM jau ir konsultējusies ar Eiropas Komisiju, lai grozījumu apstiprināšana notiktu iespējami ātri. Kopumā LOC rekonstrukcijai nepieciešami 69 miljoni eiro, no kuriem 17,7 miljoni eiro operāciju zāles izbūvei ir nodrošināti iepriekšējo ES fondu programmas grozījumu ietvaros.
