Divas balvas – 1. vietu 7+ grupā – par Toma Dirgēlas un Ingas Dagiles grāmatu "Mans tētis raksta grāmatu", ko latviskojusi tulkotāja Dace Meiere – un 2. vietu 15+ grupā – par Andreja Vīksnas tulkoto Līses Villadsenas grāmatu "Kvantu lēciens" – saņēmusi izdevniecība "Latvijas Mediji" nedēļas nogalē nosvinētajos Lielajos lasīšanas svētkos, kas šogad notika vienlaikus ar Rīgas Grāmatu svētkiem.
Pasaulē lielākās lasītāju žūrijas dalībnieku skaits ir 23 300 – tie ir bērni no piecu gadu vecuma, kuri darbojas "Bērnu žūrijā", no 11 gadiem – "Jauniešu žūrijā" – un lasītāji līdz pat sirmam vecumam, kuri darbojas "Vecāku žūrijā". Kā uzsver Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Bērnu literatūras centra vadītāja Silvija Tretjakova, programma ir unikāla ar to, ka palīdz iepriekšējā gada laikā izdotajām grāmatām ātrāk nokļūt bibliotēkās un skolās, nodrošina to apriti un ar dažādu aktivitāšu palīdzību māca izvēlēties sev tīkamāko lasāmvielu, iesaistot lasītājus sarunās un vērtēšanā. Apvienotais valsts un pašvaldību finansējums, bibliotekāru, skolotāju un vecāku aktīva iesaiste palīdz programmai sekmīgi notikt visā Latvijā un 91 latviešu diasporas centrā 35 pasaules valstīs. Kopumā lasīšanas maratonā pagājušajā gadā iesaistījušās 912 bibliotēkas, radot labvēlīgus apstākļus lasītprasmes un grāmatniecības attīstībai. Saņemot daudzu simtu lasītāju rakstisku atsauksmi par izlasīto, autori ir patiesi aizkustināti par grāmatu vērtējumiem.
Kolekcijas izveidē bija izcelta galvenokārt oriģinālliteratūra, kopā atlasot 16 latviešu autoru grāmatas. Plaši pārstāvēta bija arī tulkotā literatūra, trīs no lietuviešu un trīs no zviedru valodas tulkotas grāmatas, divas no angļu valodas tulkotas grāmatas un pa vienam tulkojumam no igauņu, franču, slovēņu, dāņu un nīderlandiešu valodas. Atzītāko grāmatu vidū ir septiņi aizraujoši oriģinālliteratūras izdevumi un vienpadsmit tulkojumi.
Atzinības rakstus un grāmatu dāvinājumu no izdevniecībām saņēma aktīvākās skolotājas un mammas – Lasīšanas vēstneses no Rīgas/Pierīgas – Anita Terehova, Liene Čelnova un Sigita Sakoviča, no Latgales – Aija Kuzminska, Anita Grineviča, Inese Pujate, Kristīne Stafecka, no Kurzemes – Olita Silava, no Vidzemes – Daiga Andersone, Diāna Felkere, Līvija Karro, Maija Balode, no Zemgales – Anita Čerpinska un Ilona Ozoliņa-Čiu, kura ir lasīšanas vēstnese Ņūdžersijas latviešu skolā.
Uzziņa
5+ grupā:
- 1. vieta – Inese Zandere, Anete Melece. "Ceļotājs čemodāns" ("Liels un mazs", 2024).
- 2. vieta – Agnese Vanaga, Marina Heniņa. "Vienu dienu ačgārni" ("Zvaigzne ABC", 2024).
- 3. vieta – Anna Vaivare, Inese Zandere. "Otrais koncerts" ("Liels un mazs", 2024).
7+ grupā:
- 1. vieta – Toms Dirgēla, Inga Dagile. "Mans tētis raksta grāmatu" (tulk. Dace Meiere. "Latvijas Mediji", 2024).
- 2. vieta – Lauris Gundars, Anete Bajāre-Babčuka. "Nē!!!" ("Pētergailis", 2024).
- 3. vieta – Jurga Vile, Agne Nananai. "Kašalotu radio" (tulk. Jana Egle. "Baltais Valis", 2025).
9+ grupā:
- 1. vieta – Laura Vinogradova, Ieva Maurīte. "Pauls spēlē" ("Zvaigzne ABC", 2024).
- 2. vieta – Edvards van de Vendels. "Miška" (tulk. Inese Paklone. "Liels un mazs", 2024).
- 3. vieta – Ilze Meistere, Inga Actiņa. "Baseina pārvaldnieks medī pīles" ("Zvaigzne ABC", 2024).
11+ grupā:
- 1. vieta – Marjus Marcinkevičs, Lina Itagaki. "Meitene ar šauteni" (tulk. Dace Meiere. "Liels un mazs", 2024).
- 2. vieta – Anna Ēringa. "Bučas un apskāviens no Pollijas Stormas" (tulk. Inga Grezmane. "Zvaigzne ABC", 2024).
- 3. vieta – Katarīna fon Brēdova. "Viss, kas nav saskatāms" (tulk. Mudīte Treimane. "Liels un mazs", 2024).
15+ grupā:
- 1. vieta – Žans Klods Murlevā. "Okeāna bērns" (tulk. Valērija Lasovska. Jāņa Rozes apgāds, 2024).
- 2. vieta – Līse Villadsena. "Kvantu lēciens" (tulk. Andrejs Vīksna. "Latvijas Mediji", 2024).
- 3. vieta – Nils Sakss. "Augstāk" ("Zvaigzne ABC", 2025).
Vecāku žūrija:
- 1. vieta – Rūta Šepetis. "Man tevi jānodod" (tulk. Silvija Brice. "Zvaigzne ABC", 2024).
- 2. vieta – Tīna Hārneska. "Ļaudis, kas sēj sniegā" (tulk. Dace Deniņa. Jāņa Rozes apgāds, 2024).
- 3. vieta – Miha Kovāčs. "Lasu, tātad esmu" (tulk. Māra Gredzena. Jāņa Rozes apgāds, 2024).
