Sestdien Madonas novada Praulienas pagastā notikušajā avārijā starp "BMW 530" un "Toyota Hilux" gāja bojā trīs cilvēki, turklāt abiem autovadītājiem nebija tiesību.
"BMW" vadītājam tādas nekad neesot bijušas, bet toijotas šoferim bijis kriminālliegums uz tiesībām.
Valsts policija informē, ka ceļu satiksmes negadījums notika 21. martā uz autoceļa Krāslava–Preiļi–Madona. Notikuma vietā gāja bojā 2000. gadā dzimušais "BMW" vadītājs un 1990. gadā dzimušais "BMW" pasažieris. "Toyota Hilux" vadītājs (1981. g. dz.) no gūtajām traumām nomira slimnīcā.
Par notikušo sākts kriminālprocess, un patlaban tiek izmeklēti visi negadījuma apstākļi. Valsts policija informējusi, ka jautājumā par iespējamu alkohola vai citu apreibinošo vielu lietošanu nozīmēta tiesu medicīniskā ekspertīze. Tās rezultāti tiks saņemti kopā ar pārējiem ekspertīzes atzinumiem.
Notikuma vietā drīz pēc avārijas ieradies satiksmes eksperts Oskars Irbītis, kurš secinājis – avāriju izraisījis "BMW" vadītājs. "Minētā autoceļa 137. kilometrā ir līkums un ātruma ierobežojums 70 km/h. Avarējušā "BMW" spidometra bultiņa bija apstājusies pie 180 km/h. Tas ir ticami, sadauzītās mašīnas spidometrs rāda, kāds bijis ātrums pirms tam, jo trieciena brīdī šī bultiņa parasti paliek uz vietas, jo nepienāk vairs elektroimpulss. Arī citas pazīmes liecina, ka ātrums bijis milzīgs.
Braukt tik ātri šajā vietā nekā citādi kā par idiotismu nosaukt nevaru, absolūti nejēdzīga rīcība gan pret sevi, gan citiem satiksmes dalībniekiem.
Kaut arī automašīnas riepas bija normālas, bija sauss, labs asfalts, tomēr notika sānslīde – ir garas pēdas ceļmalā. Tad kaut kādā veidā "BMW" tomēr ticis atpakaļ uz ceļa, taču šķērsām pretējā joslā, kur brauca "Toyota Hilux" – tā ar purngalu trāpīja pa "BMW", burtiski fragmentējot limuzīnu, atšķeļot tam priekšgalu ar dzinēju un tiltu, kā arī ātrumkārbu, ko vispār atrada dažu desmitu metru attālumā. Par limuzīnu smagākais toijotas džips no trieciena pārlidoja grāvim, kur to apturēja mežs... Abiem automobiļiem nenostrādāja vadītāja puses drošības spilveni," par redzēto un secināto avārijas vietā stāstīja O. Irbītis.
Uzreiz pēc notikuma sociālajos tīklos tika publicēta un portālos pārpublicēts video no avārijas vietas, ko filmējis kāds garāmbraucējs. Videoierakstā redzams, ka tā autors apstaigā divas sasistās automašīnas, paskatās uz cietušajiem, viens no kuriem vēl kustējies (tā ierakstā komentē pats filmētājs), taču uzreiz nav sniedzis pirmo palīdzību, to gan teicies izdarīt. Viņam draud nepatikšanas, jo saskaņā ar Krimināllikumu personai ir jāsniedz palīdzība cilvēkam, kas atrodas dzīvībai bīstamā stāvoklī.
