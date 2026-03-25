Valdība otrdien atbalstīja grozījumus Ministru kabineta noteikumos, paredzot 4,7 miljonu eiro pārvirzīšanu ārstniecības personu piesaistei un noturēšanai darbam valsts apmaksātajā veselības aprūpē, īpaši stacionāros.
Veselības ministrija (VM) norāda, ka papildu finansējums šim pasākumam nepieciešams tāpēc, ka kompensācijām piešķirtais finansējums jau ir izsmelts, taču joprojām tiek saņemti jauni iesniegumi. Vienlaikus veselības aprūpes nodrošināšanai aizvien trūkst cilvēkresursu, kas sniedz valsts apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus. VM uzsver, ka arī pēc šīs pārdales par atlikušo finansējumu joprojām būs iespējams nodrošināt nacionāla mēroga veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumus Latvijas iedzīvotājiem. Tostarp paredzēts turpināt aktivitātes veselīga uztura veicināšanā, atkarību mazināšanā, fizisko aktivitāšu veicināšanā, psihiskās veselības stiprināšanā, seksuālās un reproduktīvās veselības veicināšanā, traumatisma mazināšanā, infekciju izplatības mazināšanā un vakcinācijas veicināšanā, pirmās palīdzības sniegšanas prasmju apguvē, kā arī prenatālās un agrīnās bērnības vecāku prasmju programmu ieviešanā. Pašlaik šim pasākumam plānotais kopējais finansējums ir 13 185 480 eiro, tostarp "Eiropas Sociālā fonda Plus" finansējums ir 11 207 658 eiro, bet valsts budžeta līdzfinansējums – 1 977 822 eiro.
