1566. gada 25. martā. Pirms 460 gadiem holandiešu kartogrāfs un inženieris Johaness Korpuciuss izdeva paša gatavoto Vācijas rietumu pilsētas Duisburgas karti no putna lidojuma perspektīvas.
Eiropā tas nebija pirmais šāda veida plāns, kurā pilsēta attēlota skatā no augšas, toties viens no pirmajiem, kuru tam laikam varēja saukt par īpaši precīzu. Datus un mērījumus kartogrāfs bija vācis divus gadus.
Pirmie primitīvie mēģinājumi shematiski attēlot pilsētas, kādas tās varētu redzēt putni, atzīmēti vēl viduslaikos, 15. gadsimtā. Autori visbiežāk zīmētās pilsētas dabā nemaz nebija redzējuši. Attīstoties topogrāfisko mērījumu tehnoloģijām un aprēķiniem, 17. gadsimtā plāni, kas attāli atgādina mūsdienu tūristu kartes, jau ir visumā precīzi un kļūst bieži sastopami. Tādu plānu sagatavošanai kartogrāfi parasti izmantoja ģeometriskus mērījumus no vairākiem augstākiem pilsētas punktiem – baznīcām, nocietinājumu torņiem. Attēli, protams, bija vienkāršoti, attālumi un detaļas nosacītas, toties mākslinieciskā izpildījumā, īpaši izceļot augstvērtīgākās celtnes, nocietinājumus, galvenās ielas un laukumus. Putna lidojuma skata sagatavošana pilsētām bija prestiža jautājums, un tādus parasti pasūtīja saistībā ar ievērojamiem notikumiem. Piemēram, Duisburgas plāns 1566. gadā tapa par godu Duisburgas Universitātes dibināšanai.
Rīga skatā no augšas pirmo reizi publicēta 1638. gadā šveiciešu izcelsmes graviera Mateusa Meriāna izpildījumā. Arī Meriano, kurš strādāja Frankfurtē, nez vai Rīgā bija bijis un izmantoja kādus iepriekšējos pilsētas skatus un plānus. Pētnieki norāda, ka šajā putna lidojuma skatā Rīgai nozīmīgākās celtnes, galvenokārt baznīcas, izceltas lielākas, kamēr pārējā apbūve stilizēta un neprecīza. Tiesa, gravieris bija ievērojis kvartālu izvietojumu un kādi izskatās nocietinājumi.
Ko avīzes rakstīja pirms 100 gadiem
"Tukuma Balss", 1926. gada 25. martā
Tukums. 1905. gada revolūcijas izstāde. Janvārī Rīgā tika sarīkota interesanta izstāde, kura raksturoja 1905. gada cīņas un 1906. gada traģisko latvju tautas Golgātu. Izstādītas bija ļoti interesantas fotogrāfijas, kuras deva pietiekoši skaidru gleznu par 1905. gada tautas cīņām pret krievu caru patvaldību un vācu mnuižniecību. Bija redzamas kauju vietas, tautas milicijas pulki, degošas pilis, revolūcijas vadoņi un dalībnieki utt. Arī melnā pretvara – gubernatori, kazaki, dragūni, žandarmi, baroni un "zelbstšucnieki" – bija reprezentēta. Sevišķi spilgtu ainu varēja redzēt par lielām tautas ciešanām 1906. gadā, kad revolūcija tika apspiesta. Izstāde Rīgā modināja plašu interesi, un to apmeklēja pāri par 8000 personas un radīja dzīvu atbalsi plašākā sabiedrībā.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu