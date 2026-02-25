Kravas automašīnas vadītājs, 1990. gadā dzimušais Indijas pilsonis, kurš 18. februārī izraisīja smagu avāriju tā sauktajā Apšupes krustojumā (kur krustojas Rīgas–Liepājas un Tukuma–Jelgavas šosejas), uzreiz pēc negadījuma tika arestēts un piektdien, 20. februārī, Zemgales rajona tiesa Dobelē lēma viņam piemērot drošības līdzekli apcietinājumu. "Latvijas Avīzei" no neoficiāliem, bet drošiem avotiem zināms, ka šoferis bijis nopietnu narkotiku reibumā. Parasti šādās lietās bez būtiska iemesla apcietinājumu nepiemēro. Visticamāk, šis iemesls arī bija narkotikas. "Latvijas Avīzei" no tiesas gan nekādu skaidrojumu iegūt neizdevās.

