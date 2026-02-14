Liepājas apriņķa Medzē dzimušajam Latvijas armijas un Latviešu leģiona virsniekam Alfrēdam Popem (1914–2010) dzīvē vairākas reizes paveicās izbēgt no nāves. Mūža nogalē viņš no Anglijas trimdas mēdza viesoties dzimtajā pusē un uzrakstīja memuārus, kas ar nosaukumu "Vienpatis. Latviešu virsnieka dzīvesstāsts" vēsturnieka un žurnālista Viestura Radovica zinātniskajā redakcijā nesen ar Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstu izdots "Latvijas Mediju" apgādā.
Pie Alfrēda Popes dzīves pieturpunktiem atzīmējamas mācības Liepājas Valsts tehnikumā un sadzīve pilsētā 30. gados, iestāšanās Latvijas Kara skolā (viņš ir no pēdējā, 13. karaskolas izlaiduma 1939. gadā), veiksmīgā izvairīšanās no padomju represijām un dienests kā Latvijas armijā, tā leģionā. Un kā īpaša detaļa – sadarbība ar britu izlūkdienestu MI6 pēc kara.
Būdams dziļš patriots, Pope bijis arī viens no organizācijas "Daugavas vanagi" dibinātājiem. Savas atmiņas viņš nodevis gan Kara muzejam, gan atstājis radiem, fragmentāri tās tikušas publicētas avīzē "Latvija Amerikā". V. Radovics uzsver, ka grāmatas tekstu centies pasniegt ar komentāriem, jo to trūkums nereti samazina memuāru vērtību: "Mans virsmērķis bija, lai šī grāmata paliek kā avots vēsturniekiem. Lai no tā visa ir kāda jēga."
Leģionāru atmiņu Latvijā izdots diezgan daudz, tāpēc jautāšu, kas Alfrēda Popes stāstu tomēr padara atšķirīgu un savā ziņā vērtīgāku.
V. Radovics: Pope pirmkārt bija virsnieks, bet tas uzreiz sašaurina loku, jo cik tad leģiona virsnieku vispār rakstījuši atmiņas. Nesaku, ka vienkāršo karavīru stāsti būtu slikti, tomēr viņš kā karaskolā izglītots virsnieks uz visu raudzījās no cita skatu punkta. Otrkārt, viņš savas piezīmes rakstījis visu mūžu, kas atkal viņu atšķir, jo citi tā nerīkojās. Plus vēl viņam laimīgā veidā 1941. gadā izdevās izbēgt Latvijas armijas virsnieku liktenim Litenē, jo Pope tieši tajās dienās bija paņēmis atvaļinājumu un mājās čekisti viņu neatrada. Vēl man patika, ka Pope detalizēti apraksta savu dzīvi Lielbritānijā pēc kara, ko arī daudzi nav darījuši. Viņš pastāsta, kā ņēmis kredītu zemei un mājai, kā cēlis māju, kur strādājis. Tādas sadzīviskas lietas. Savā ziņā tas viss ir avots – parāda, ko latvieši spēja izdarīt aiz dzelzs priekškara. Viņš arī raksta, kā tajā laikā ceļojis pa Eiropu ar velosipēdu. Pope fiziski bijis ļoti stingrs vecis. Kad divtūkstošo gadu sākumā vasarās dzīvojis pie radiem Latvijā, gājis kājām no Medzes uz Grobiņu, kas vienā virzienā ir kādi desmit kilometri. Kurš katrs sirms onkulis to nevarētu.
Grāmata ir sākotnējo pierakstu vēlāks apkopojums, bet vai paši piezīmju oriģināli saglabājušies?
Ir. Un viņa piezīmju piemēri redzami arī grāmatas ilustrācijās. Pope kara laikā uz lapiņām pierakstīja, kur bijis, ko darījis. Tāpat viņa Zēdelgemas gūstekņu nometnes dienasgrāmata par 1945.–1946. gadu glabājas Latvijas Kara muzejā. Beigās viņš to visu sakompilēja vienā manuskriptā, un tas ir labs darbs, kas izdarīts. Vēl svarīga ir grāmatā aprakstītā epizode, kad 1940. gada 17. jūnijā viņš kā Latvijas armijas Autotanku brigādes virsnieks pēc Bruņoto auto rotas komandiera kapteiņa Pavlovska pavēles kopā ar vēl diviem apkalpes vīriem vieglajā tankā "FIAT 3000" no Citadeles izbrauca uz toreizējo Galvenā pasta, telegrāfa un Rīgas radiofona ēku Aspazijas bulvāra un K. Barona ielas stūrī, lai noskaidrotu situāciju, kāda veidojās, PSRS okupācijas armijas tankiem ierodoties Rīgā. Es iepriekš neko tādu nebiju dzirdējis. Apskatījos citos avotos, un tiešām – tāds viens Latvijas armijas tanks tur toreiz pie krustojuma ticis redzēts. Tā tiešām ir svarīga epizode un svarīgs notikums arī Popem, kurš okupācijas dienu apraksta diezgan smalki. Jā, un, protams,
svarīgs atmiņu elements ir apraksts "no ķēķa puses", kā viņš jau pēc Otrā pasaules kara piedalījās britu slepenā dienesta MI6 operācijā sakaru uzturēšanai ar nacionālajiem partizāniem Kurzemes piekrastē.
Turklāt viņš netaisa no tā varoņstāstu, bet lietišķi apraksta, kā sagatavota desantlaiva.
Ka Alfrēds Pope bija tehnisks cilvēks, beidzis Liepājas Valsts tehnikumu, atmiņās manāms pēc daudzajām tehniskajām detaļām.
Mans brālis ir inženieris, un viņam bija interesanti lasīt tieši šīs specifiski tehniskās detaļas. Neviens jau parasti neko tādu neraksta. Vēl viens viņa pluss ir tas, ka viņš no visām savām dienesta gaitām savācis dažādus dokumentus – milzīgu mapi, ko visu mūžu vadāja līdzi.
Redzēju grāmatas ilustrācijās. Pat kvīti par šineļa izsniegšanu un biļeti uz varietē izrādi Prāgā kara laikā!
Jā, viņš visu saglabāja un beigās aiznesa uz Kara muzeju. Bēdīgā stāsta daļa ir tā, ka pēc Popes nāves viņa mājās Anglijā palicis vēl ļoti daudz. Arī kaut kādas fotofilmiņas. Taču cilvēks, kas to visu mantoja, galu galā šīs lietas izmeta. Tā ka tas, kas ir grāmatā, par Alfrēdu Popi arī ir viss. Vairāk par viņu mēs neko nedabūsim. Jāatzīst, ne manas vainas dēļ, bet grāmatas ievadā tomēr sanākusi neliela "vēstures falsifikācija". Leģionāru biogrāfiju apkopotājs Udo Siliņš raksta, ka Popem bijuši I un II šķiras Dzelzs krusti. Man jau likās dīvaini, jo nevienā foto tas neparādās un arī par piedalīšanos frontes kaujās viņš neko nesaka. Jau pēc grāmatas iznākšanas Kara muzejā konstatējām, ka Siliņš kļūdījies, pierakstot Popem majora Jūlija Ķīlīša apbalvojumus. Patiesībā viņam ir tikai viens Kara nopelnu krusts.