Piedāvājam ieskatu aktuālo kultūras notikumu kalendārā.

Skatuves maģijas caurausts uzvedums

Dailes teātris savas jaunās izrādes, veģetārā trillera "Dzen savu arklu pār mirušo kauliem" (pirmizrāde piektdien, 4. aprīlī) pieteikumā raksta, ka par Nobela balvas literatūrā laureātes Olgas Tokarčukas meistardarbu sacīts – to izlasot, tas paliek tevī uz mūžu. Romāns aizrāvis lasītājus ar filozofisku krimināldetektīva sižetu un mūžseno tēmu mērogu. Tā centrā ir Janīna – neatlaidīga sieviete ar sarežģītu raksturu –, kuras kaislība ir dabas izzināšana un astroloģija. Viņa ir mūsdienu romantiķe ar mis Mārplas azartu.

Nomaļā Polijas ciematā, kurā skolotāja Janīna jūtas kā autsaidere, pēkšņi cits pēc cita un pašos dīvainākajos veidos iet bojā vietējie mednieki. Visi pierādījumi ved uz pārsteidzošu secinājumu: vai patiesi dzīvnieki ir vainojami sazvērestībā un atriebjas par nogalinātajiem sugasbrāļiem? Rakstniece Olga Tokarčuka ir mūslaiku literatūras zvaigzne, kura nebaidās teikt patiesību, ko neviens negrib dzirdēt, bet vienlaikus spējusi uzrunāt sabiedrību par tēmām, kas daudziem šķiet radikālas un nepieņemamas. Romāns "Stum savu arklu pār mirušo kauliem" ir saņēmis daudz un dažādu atzinību gan Polijā, gan pasaulē – starp balvām autorei ir arī starptautiskā Bukera prēmija.

Romānu iestudē un tā skatuves versiju veido sīriešu izcelsmes režisore no Nīderlandes Ola Mafālani kopā ar gaismu mākslinieku Aleksu Broku un talantīgajiem Latvijas māksliniekiem, kurus viņa dēvē par sapņu komandu – scenogrāfijā debitējošo un pasaulē patlaban zināmāko latviešu dizaineru Germanu Ermiču, pasaulē atzīto komponistu Kristu Auznieku, talantīgo horeogrāfi Elīnu Gediņu un starptautiski novērtēto modes un mākslas duetu MAREUNROL’S. Lomās: Čulpana Hamatova (Janīna Dušejko), Artūrs Skrastiņš (Dizio), Juris Bartkevičs (Ērmulis), Mārtiņš Meiers (Iekšelis) u. c.

Zariņš, Bahs un Šopēns

Sestdien, 5. aprīlī, Dzintaru koncertzālē skanēs pianista Reiņa Zariņa jaunā solo koncertprogramma "Bahs un Šopēns", kurā līdzās likta divu mūzikas ģēniju radītā klaviermūzika. Reinis Zariņš ir pazīstams kā drosmīgu un konceptuālu koncertprogrammu veidotājs, un arī šis tilts starp baroku Baha mūzikā un romantismu ar Šopēna daiļradi ir liecība godalgotā pianista vērotprasmei un spējai ieraudzīt neparastas sakarības. 2025. gadā aprit 340 gadi kopš, iespējams, visu laiku nozīmīgākā komponista Johana Sebastiana Baha dzimšanas. "Šīs koncertprogrammas ideja dzima, kad uzzināju, ka Šopēns veselības atgūšanas braucienā uz Maļorku līdzi ņēma tikai vienas notis – šo pašu Baha Labi temperēto klavesīnu ar prelūdijām un fūgām visās tonalitātēs. Un šī brauciena auglis bija Šopēna paša 24 prelūdiju cikls visās tonalitātēs. Līdz tam es Šopēnu un Bahu nekādi neiedomājos likt līdzās, tik ļoti atšķirīga ir viņu izjūta, viņu skanējums," saka Reinis Zariņš.

Latviešu mūzikas jaundarbu skate

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas (JVLMA) Mūsdienu mūzikas festivālā "deciBels", kas norisinās jau no 31. marta līdz piektdienai, 4. aprīlim, izskanēs trīspadsmit latviešu komponistu jaundarbi, kas īpaši sacerēti pēc "deciBela" pasūtījuma. Vislielākais izaicinājums jaunajiem komponistiem būs koncerts "Jaunas skaņu pasaules: DIY perkusiju ansamblis" (ceturtdien, 3. aprīlī, Rīgas cirkā), kuram JVLMA Kompozīcijas katedras studenti ne tikai radījuši jaunus skaņdarbus, bet arī unikālus no dažādiem sadzīves priekšmetiem un materiāliem izgatavotus netipiskus mūzikas instrumentus. Piemēram, Dāvis Vilks ir radījis kompozīciju "The Chase" cepampannai, metāla spaiņiem, metāla caurulēm un basa bungai, Sintija Onužāne – "Nospiedumus" marimbai un no sadzīves priekšmetiem radītam instrumentam, bet Edvards Kaļva piedāvās kompozīciju "a biblically accurate washing machine has appeared before your ears"… veļasmašīnai.

Skaitā vislielākais kompozīciju pienesums būs džeza lauciņā, kur piedzīvosim sešu latviešu džeza komponistu – Kārļa Vanaga, Madara Kalniņa, Edgara Cīruļa, Annas Vibes-Gorkušas, Svena Vilsona un Montas Tupčijenko – jaundarbus (piektdien, 4. aprīlī, Tallinas kvartāla koncertzālē "Angārs").

LNSO ar Peltokoski "Gorā"

Piektdien, 4. aprīlī, Latgales vēstniecībā "Gors" kopā ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri atgriezīsies pasaulē plašu atzinību guvušais un Latvijas publikas iemīļotais somu diriģents Tarmo Peltokoski, kura vadībā LNSO pirmatskaņos programmu ar Kaijas Sāriaho opusu "Laterna Magica", tomēr vakara galvenais notikums būs Riharda Štrausa grandiozais un reti atskaņotais simfoniskais darbs "Alpu simfonija" – grandiozs 22 epizožu virknējums – , ko pats simfonisko poēmu žanra meistars uzskatījis par savu vislabāk orķestrēto sacerējumu. Koncerts būs klausāms arī "Latvijas Radio 3 – Klasika" tiešraidē. Šī ir Tarmo Peltokoski trešā un noslēdzošā sezona ar LNSO, pirms viņš kļūs par Honkongas filharmonijas orķestra māksliniecisko vadītāju 2026./2027. gada sezonā.

Gatavojoties Noslēguma koncertam "TE-AUST"

Jau no 25. marta līdz 28. aprīlim 28 vietās Latvijā norisinās Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku repertuāra apguves konkurss. Koprepertuāru apgūst un svētkiem gatavojas vairāk nekā 12 400 dziedātāju no 309 koriem. Kordziedātāju sniegumu vērtē astoņi eksperti, diriģenti: Kaspars Ādamsons, Gints Ceplenieks, Lauris Goss, Mārtiņš Klišāns, Māris Sirmais, Jevgeņijs Ustinskovs, Romāns Vanags, Edgars Vītols.

Pirmdienas kinoseansi

Kinoteātris "Splendid Palace" turpina rīkot īpašos dokumentālā kino pirmdienu seansus. Pirmdien, 7. aprīlī, plkst. 19.30 izrādīs Nacionālās kino balvas "Lielais Kristaps" ieguvēju labākās debijas kategorijā, dokumentālo filmu "Mani 80 pavasari", pēc kuras "Splendid Palace" mākslinieciskā vadītāja Daira Āboliņa sarunāsies ar režisori un scenāristi Agnesi Laizāni.

