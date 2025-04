Savukārt Valkas novadpētniecības muzejs piedāvās zivju ādu ģērēšanas iemaņas ar dabiskiem līdzekļiem – ozolu mizu un olu dzeltenumu. Arī senos laikos Latvijā bijusi cieņā šāda tehnika. Ir ideja, ka varbūt naudas maka senais apzīmējums "zutenis" ir cēlies no jēdziena "zuša āda"!

Amatnieku darbnīcā "Baložu māja"

Amatnieku darbnīca "Baložu māja" atrodas Mālpils pagastā Siguldas novadā, un to uzbūvējuši Sarmīte un Jānis Baloži, apkārtnē pazīstami uzņēmēji. Tāpēc arī darbnīcai tāds nosaukums. Lai visiem skaidrs, par ko runa.

Atjaunojot pūralādes un sakrālo mākslu

Pirms vairākiem gadiem Jānis Balodis šeit iegādājās zemi un ģimene lēnām savām rokām sāka celt darbnīcu un turpat blakus dzīvojamo māju. Šeit viss notiek un saistās ap koku. Restauratores Sarmītes Balodes pārziņā ir polihromā koka restaurācija, kas lielākoties saistīta ar objektiem baznīcās un sakrālo mākslu, mūsu kultūras mantojumu. Māksliniece restaurē krāsu koka izstrādājumiem.

Otra lielākā viņas darbības sfēra saistīta ar etnogrāfiju un etnogrāfiskiem priekšmetiem – pūralādēm, skapjiem, skapīšiem, citām senām koka mēbelēm, kas lielākoties pieder privātpersonām.

Kad draudzes vēlas restaurēt kādu viņiem piederošu priekšmetu, sākas finansējuma meklēšana. Ja iegūts Valsts kultūrkapitāla fonda atbalsts, attiecīgais priekšmets ceļo pie Sarmītes Balodes vai kāda viņas kolēģa.

Kultūras pieminekļiem ir ļoti strikti reglamentētas prasības, ko restaurators drīkst un ko ne, toties privātpersonas pašas izvēlas uzklausīt restauratora ieteikumus, kā mēbelei būs tālāk dzīvot, vai arī ne. Sarmītes Balodes pieredzē bijis unikāls gadījums. Pie viņas nonākusi etnogrāfiskā lāde cienījamos gados, darināta 18. gadsimta beigās. Latvijā vairāk sastopami 19. un 20. gadsimta priekšmeti, bet te pēkšņi tik sens! Kas Sarmīti iepriecinājis, saimnieks bijis ar mieru, lai pēc restaurācijas lāde nekļūtu ne glancēta, ne spoža, ne žilbinoša, bet tāda, kā reiz bija. Ar visām metāla kalumu asajām maliņām… "Tas bija lieliski, ka cilvēks novērtē oriģinālā vēsturiskā materiāla saglabāšanas jēgu un nozīmi!" Sarmīte priecājas, "tā nenotiek bieži."

Viņa pielikusi roku priekšmetiem daudzās baznīcās visā Latvijā. Piemēram, Lēnas baznīcā Kurzemē atjaunojusi brīnišķīga krucifiksa krāsojumu. Priekšmets nav bijis vienkāršs, bet jutusies priecīga par rezultātu. Māksliniece stāsta: "Spējām pārliecināt draudzi, kāpēc Kristus figūra saglabāta oriģinālā izskatā. Daudziem nav vienkārši to pieņemt, jo pēc restaurācijas cilvēki bieži vien sagaida spožo, glancēto… Un, ja tā nav, tad vaicā – bet kas tur izdarīts? Restauratora galvenais uzdevums ir stāvēt un krist par oriģinālā materiāla saglabāšanu. Kā viņš to panāk, tā jau ir viņa meistarības lieta. Runa ir par oriģinālo koku, oriģinālo krāsu, oriģinālo lakojumu vai zeltījumu. Jo mazāk restaurators pieliek klāt, jo labāk priekšmetam. Bet tas ne vienmēr ir vienkārši. Tāpēc reizēm izvēlamies arī rekonstrukciju." Kā, piemēram, figūrai, kas šobrīd ir uz Sarmītes Balodes galda. Tā ir kāda svētā skulptūra no Ludzas baznīcas. Tai ļoti paveicies, jo ir saglabājusies. Kad 1938. gadā dega Ludza, cieta baznīca, tika paglābtas tikai piecas altāra skulptūras. Un šī ir viena no tām. Rīgā Kultūras mantojuma pārvaldē ir dokumentēts, ka tas ir Svētais Stefans. Bet vai tiešām tā ir? Diskusijā, kur piedalījās mākslas vēsturnieki un baznīcas pārstāvji, svērās uz to, ka skulptūra tomēr nav Svētais Stefans. Bet jautājums ir atklāts, jo zuduši atribūti, ko figūra turēja rokās un pēc kuriem to varētu identificēt. Visu sarežģī tas, ka priekšmets laika gaitā pārkrāsots septiņas reizes un vienā vietā redzamas pat ugunsgrēka atstātās pēdas, ko Sarmīte Balode nolēmusi noteikti saglabāt.