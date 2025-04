3. aprīlī pulksten 11 biznesa centrā "Rāmava" Valdlaučos atklāj 33. starptautisko lauksaimniecības biznesa izstādi "Pavasaris 2025" ar vairāk nekā 260 dalībnieku piedalīšanos.

+23 foto Valdlaučos vienkopus zināšanas, produkti un padomi Lauksaimniecības izstādē "Pavasaris 2025" – jauni produkti un diskusijas par nozares izaicinājumiem

Biznesa centra "Rāmava" vadītājs Gusts Lūsis: "Šī tikšanās vieta ir lieliska platforma, kur apgūt jaunas zināšanas, iepazīt idejas, noskatīt konkrētus tehnoloģiskos risinājumus un dalīties pieredzē ar citiem uzņēmējiem." Izstādes vadītāja Laura Lūse piebilst: " Izstādes "Pavasaris 2025" pievienotā vērtība ir iespēja ikvienam vienviet runāt par savai saimniecībai svarīgajiem riskiem."

"Lauksaimniecības izstāde kļūst dažādāka. Tajā būs daudz plašāks ar uzņēmējdarbību un lauksaimniecību saistītu uzņēmēju kopumu. Dabas apstākļu un ģeopolitisko izaicinājumu piesātinātajā laikā saimnieka naudas plūsmu ietekmē aizvien vairāk riska nosacījumu, tostarp pareiza naudas plūsmas plānošana. Izstādes "Pavasaris 2025" pievienotā vērtība ir iespēja ikvienam vienviet runāt par savai saimniecībai svarīgajiem riskiem. "Pavasaris 2025" piedāvā vienkopus tikties saimniecību sadarbības partneriem, privātuzņēmējiem un valsts iestāžu pārstāvjiem.

Vienkopus ir sarūpēts daudzveidīgs lauksaimniecības tehnikas, tehnoloģiju un ar to saistīto pakalpojumu klāsts, kā arī iespējas klātienē tikties ar ekspertiem, tostarp ar nozari uzraugošo valsts iestāžu pārstāvjiem.

Mērķis ir viens – darboties aizvien saimnieciskāk un efektīvāk," uzsver izstādes vadītāja Laura Lūse un piebilst: "Digitālie risinājumi palīdz ikvienam izstādes apmeklētājam atrast sev interesējošo – biznesa centra mājas vietnē atrodams gan dalībnieku e-katalogs, gan digitālā karte ar navigācijas iespējām. Esam pirmie Baltijā, kas ieviesuši šādu izstādes karti."

Konference par nozares izaicinājumiem

Stundu pēc izstādes atklāšanas biznesa centra Semināru zālē sāksies konference "Lauksaimniecības forums 2025". Izstādes rīkotājs – SIA "A.M.L." – uzmanīgi seko norisēm lauksaimniecībā, tāpēc šajā pavasarī konferencei izvēlēta ikvienai saimniecībai ļoti svarīga tēma "Kā plānot mainīgos apstākļos. Pieredze un iespējas". "Pēdējos trijos gados plānošana vairāku visiem labi zināmu iemeslu dēļ visās tautsaimniecības nozarēs bija izaicinājums.

Kopā ar mūsu sadarbības partneriem semināros un diskusijās centīsimies rast atbildi uz jautājumu, kādai jābūt plānošanai mainīgos apstākļos, kas ir labā prakse, kāda ir kaimiņu pieredze un kādas ir dažādu risku mazināšanas iespējas,"

konferences tēmas izvēli pamato biznesa centra "Rāmava" (SIA "A.M.L.") vadītājs Gusts Lūsis. Saimniekošana ārējo apstākļu ietekmē mainījusi arī piedāvājumu izstādē. L. Lūse piebilst: "Brīdī, kad viss mainās tik strauji, nepietiek, ka vērtē, piemēram, tikai tehnikas pirkuma lietderību. Arī lauksaimniekiem ir jābūt kompleksai, visaptverošai domāšanai. Gan par tehniku – kad un ko atjaunot, gan arī par sadarbības partneriem – kad un ko no kā pirkt. Kāds būs ražas pārdošanas modelis un cenas – fiksēt, nefiksēt, ko apdrošināt. Jāmācās nemitīgi, lai varētu veiksmīgi ieviest jaunās tehnoloģijas."

Konference, tāpat kā izstāde, turpināsies trīs dienas – līdz sestdienai, turklāt biznesa centra mājaslapā "ramava.lv" var vērot arī tiešraidi.

Forums sākas šodien pulksten 12 ar paneļdiskusiju "Atbalsts lauku uzņēmēju konkurētspējas un efektivitātes attīstīšanai",

kur piedalīsies zemkopības ministrs Armands Krauze, "ALTUM" vadītājs Reinis Bērziņš, Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra (LLKC) un Zemkopības ministrijas eksperti. Pulksten 13 LLKC finanšu un klientu apkalpošanas direktors Dzintars Vaivods iepazīstinās ar datu nozīmi saimniecības lēmumu pieņemšanā, bet pulksten 14 prezentāciju ciklu sāks biedrība "Zemnieku saeima" ar savu sadarbības partneru uzstāšanos. Seminārā aplūkojamās tēmas ir ļoti svarīgas plašam saimnieku lokam – "Riska vadības instrumenti un atbalsts sējumu un lopu apdrošināšanai" (lektore AREI pētniece Elita Benga), "Risku mazināšana augkopības saimniecībās" (lektors "LATRAPS" eksperts Oskars Balodis), "Risku mazināšana lopkopības saimniecībās" (lektors Andrejs Elksniņš, SIA "Vetiņi") un "Finanšu riski lauksaimniecībā un risinājumi, lai tos mazinātu" (lektors Jānis Mazurenko, SEB banka).

4. aprīlī biznesa centra semināru telpā no pulksten 11 līdz 12.45 seminārā "Atbalsts, digitalizācija un efektivitāte lauksaimniecībā" ZM, LAD un VAAD eksperti stāstīs un atbildēs uz jautājumiem par savu pārstāvošo iestāžu un nozares aktualitātēm, bet no pulksten 12.45 Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācijas valdes un padomes locekļi diskutēs par bioloģiskās lauksaimniecības izaicinājumiem un darbības mērķiem. Savukārt sestdienas semināra tēma ir "Dārzs un koki pavasarī – no sēklas līdz ražai, no stāda līdz kokam". Ar aplūkojamajām tēmām un lektoriem var iepazīties izstādes mājaslapā.

Pirmo reizi traktortehnikas salīdzinājums

Aizvadītais gads traktortehnikas tirgū ir raksturīgs ar agrāk nebijušu jaunu kvadriciklu (sedlu vai blakussēžas lauksaimniecības un mežsaimniecības visurgājēji) reģistrācijas kāpumu. Izstādē būs apskatāmi piecu zīmolu kvadricikli: "CFMoto", "Goes", "Odes", "Segway" un "Can-Am".

Savukārt tradicionālo spēkratu un kombainu reģistrēts būtiski mazāk nekā gadu agrāk.

Svarīga ir kvalitāte, tāpēc izstādes rīkotāji pirmoreiz piedāvā vienkopus salīdzināt un izvēlēties vispiemērotāko no piecu zīmolu 120 ZS jaudas universālajiem traktoriem. "Savā ziņā neliela, tomēr universāla traktoru grupa – gan kā palīgtraktors vidējās un lielajās augkopības saimniecībās, gan arī kā viens no pamata traktoriem lopkopības saimniecībās. Šīs grupas spēkrati ir izmantojami arī dārzkopībā un komunālajā saimniecībā," teic G. Lūsis. Ir izveidota īpaša zona, kur varēs arī uzdot interesējošos jautājumus "Case", "Claas", "Kioti", "Kubota" un "Lindner" traktoru pārdevējiem. "Kopā ar tirdzniecības pārstāvjiem mājaslapā esam sagatavojuši tehnisko parametru salīdzinājumu. Tātad izstādes viesi jau pirms ierašanās var ar to iepazīties un sagatavoties sarunai ar pārdevējiem – uzdot jau iepriekš sagatavotus jautājumus," tā L. Lūse.

Aplūkojami arī aizvadītā gada divu populārāko zīmolu kombaini – "New Holland" un "Claas" spēkrati. Pirmo zīmolu pārstāv "CX8.80 Stage V" (kulšanas jauda 415 ZS, izstādē ar 9 m hederi) modelis, bet "Baltic Agro Machinery" demonstrētajam "Claas Lexion 8800 TerraTrac" kulšanas jauda ir 700 ZS un hedera platums 12 m.

Kam pievērst uzmanību

Saviem sadarbības partneriem vēstāmi jaunumi noteikti būs ikvienā no vairāk nekā 260 stendiem. Izstādes rīkotāji vērš uzmanību uz jaunajiem dalībniekiem. SIA "Aizputes betons" ražo lielizmēra betona plāksnes un kļuvusi par šīs nozares līderi Baltijas valstīs. Uzņēmums "Attor" specializējies pilna cikla lauksaimniecības ēku būvniecībā un betona grīdu rievošanā, bet SIA "Kvēle" ir pilna cikla energobūvniecības uzņēmums ar specializāciju elektroietaišu un energoapgādes objektu projektēšanā, būvniecībā un ekspluatācijā. SIA "Brikers Latvija" ir viena no Latvijas lielākajām bruģakmeņu un sīkbetona elementu ražotājām, pērn uzsākot LEGO betona bloku ražošanu – tie ir viegli saliekami un demontējami būvniecības bloki, modulāri betona elementi ērtai un efektīvai konstrukciju būvniecībai. Komunālās saimniecības uzņēmumus, visticamāk, piesaistīs vēl viens jaunums Latvijā – SIA "WM Serviss" piedāvā intensīvai darbībai paredzētas gan elektriskās, gan arī ar dīzeļdegvielu darbināmās ielas tīrīšanas mašīnas "Ravo" no Holandes "Fayat Group".

Lopkopjiem plašu piedāvājumu ir sarūpējuši veterināro pakalpojumu sniedzēji.

Divi uzņēmumi – SIA "Biovela" un SIA "Eksporta konsultācijas" – izstādē piedalās ar mērķi atrast jaunus sadarbības partnerus, liellopu piegādātājus. Lielsaimniecību saimniekus noteikti ieinteresēs "Baltic Agro" piedāvātā "Cordulus" meteostacija. Augkopjiem graudu pirmapstrādes kompleksus piedāvā sešu ražotāju pārstāvji. Savukārt tehnikas piedāvājumā jaunums ir Ukrainas lielā traktoru piekabju ražotāja "Kobzarenko" (ražotnes Ukrainā un Polijā) produkti.

Plašs piedāvājuma klāsts, tostarp arī sēklas, ir dārzkopjiem. Izstādē piedalās arī Latvijas Dabas fonds, kura eksperti gatavi dot padomus dabas vērtību saglabāšanas un ilgtspējīgas lauksaimniecības kontekstā. Darbosies arī trušu, mājputnu un aitu izstāde. Kā aizvien būs arī sēklu, stādu, lauku labumu un našķu tirdziņš.