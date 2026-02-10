"Luminor" bankas mājokļu kreditēšanas vadītājs Kaspars Sausais skaidro "Latvijas Biznesam", kādas tendences vērojamas privātmāju būvniecībā Latvijā. 

Kādas ir privātmāju būvniecības tendences pēdējos gados?

K. Sausais: Es mēdzu teikt, ka, paskatoties uz māju, var pateikt, kad tā būvēta. Pēc neatkarības atjaunošanas bija tendence būvēt lielas un, varētu teikt, jaudīgas mājas, taču laika gaitā pamazām notikusi prioritāšu maiņa. Pēdējo gadu tendences ir tādas, ka tiek dota priekšroka arvien mazākām mājām un tieši rūpnīcā ražotām vienstāva koka karkasa mājām – ap 60% to "Luminor" bankas kredītņēmēju, kas ņem kredītu mājas būvei, orientējas uz šādu māju būvi. Ir mainījies arī tas, kā iedzīvotāji izvēlas izmantot platību – dažu pēdējo gadu laikā jaunuzbūvētās privātmājas kļuvušas par aptuveni vienu istabu mazākas – vēl 2021. gadā mājas platība bija vidēji 145 kvadrātmetri, bet pērn tie bija vairs tikai 132 kvadrātmetri. Ir arī otra tendence – iekštelpu platība kļūst arvien mazāka, toties ārtelpas (terases un nojumes) tiek izbūvētas arvien lielākas – aptuveni 48 kvadrātmetri, kas ir par astoņiem kvadrātmetriem vairāk nekā pirms diviem gadiem.

