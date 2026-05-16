Nacionālais botāniskais dārzs Salaspilī šodien, 16. maijā no plkst. 10 līdz 15 aicina uz pasākumu ģimenēm "Maija ziedi".
Dienas laikā būs iespējams piedzīvot pelargoniju izstādes atklāšanu, dabas darbnīcas, ekskursijas un iespēju doties izbraucienā ar botāniskā dārza omnibusu kopā ar dabas stāstnieci Daci Miezīti, tikties ar Valsts augu aizsardzības dienesta (VAAD) pārstāvjiem, kā arī doties ziedu ekspedīcijā kopā ar ekspertu Andreju Svilānu.
Pasākumu kuplinās stāsti un spēles par augu veselību VAAD teltī, kur varēs iepazīt augu pasauli izzinošās un aizraujošās spēlēs un sarunās.
Visas dienas garumā – atklājumi Botania ekspozīcijā.
Tās košajā ziedu zonā 18 stāstos un interaktīvās spēlēs varēs izzināt ziedu uzbūvi, simetriju, smaržas, sekot kukaiņu un ziedu draudzībai.
Ieejas maksa – atbilstoši Nacionālā botāniskā dārza administrācijas cenrādim.
