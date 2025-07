Dziesmu svētki sāk dimdināt Rīgu. Gaidāma lieliska svētku nedēļa gan dalībniekiem, gan skatītājiem

No 5. jūlija līdz nākamajai svētdienai, 13. jūlijam, XIII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki Rīgā pulcēs vairāk nekā 38 tūkstošus dalībnieku, iedzīvinot latviešu kultūras visspēcīgāko, dziļāko un skaistāko tradīciju. Šajos svētkos populārākie Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju kolektīvu nosaukumi ir "Spārni", "Cielaviņa", "Sienāzītis" un "Varavīksne", un kopumā svētku laikā notiks ap 30 dažādu lielu un mazu kultūras notikumu, no kuriem daudzi, īpaši Vērmanes dārzā, būs pieejami bez maksas.

"Latvijas Avīzei" nesen bija iespēja uzzināt, kā svētkiem sagatavojusies Rīcības komiteja un kādi padomi jāņem vērā dalībniekiem un viesiem. Pirmajos Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos 1960. gadā kopumā piedalījās 9739 dalībnieki, bet šogad gaidāmi vairāk nekā 38 000, turklāt salīdzinājumā ar laiku pirms 55 gadiem ir mainījusies infrastruktūra, paradumi. Jāņem vērā arī dažādi drošības aspekti, turklāt svētki notiek pēc desmit gadus ilguša pārtraukuma, lielākā daļa svētku dalībnieku šāda mēroga svētkos vēl nekad nav piedalījušies. Apliecinot svētku rīkotāju gatavību, izglītības un zinātnes ministre Dace Melbārde uzsver, ka pēdējo desmit gadu laikā pasaulē piedzīvotas lielas pārmaiņas, mainījušies arī paši bērni un "tas viss ietekmē Dziesmu un deju svētku rīkošanu. Protams, pamatoti būtu vaicāt, vai un kāpēc šie svētki mums joprojām vajadzīgi." Pirmkārt, tie uzskatāmi par daļu no 150 gadus senās Dziesmu svētku tradīcijas, kuras ilgtspēja ļoti atkarīga no tā, kā izglītības procesos tiek nodrošināta tradīcijas izpratne un kā jaunieši tiek iesaistīti tradīcijas izzināšanā un tālākā pārradīšanā. "Vienlaicīgi dalība svētkos bērniem un jauniešiem ir unikāla iespēja pieredzēt latviskās identitātes un vienotības spēku." "Varam būt pārliecināti – tāpat kā visi līdzšinējie svētki, arī šie nešaubīgi stiprinās tautas pašapziņu un pārliecību, ka mēs varam, un īpaši stipri esam tad, kad esam kopā," uzsvēra D. Melbārde.

Kā jūnija sākumā ziņoja LETA, XIII Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku rīkošanas izmaksas palielinājušās līdz 14,26 miljoniem eiro. Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) budžetā šogad svētku rīkošanai sākotnēji bija paredzēti 9,89 miljoni eiro. Tomēr šī summa izrādījusies nepietiekama, jo dalībnieku skaits pārsniedzis sākotnējās rīkotāju prognozes. Papildu 640 986 eiro plānots novirzīt dalībnieku drošības un labsajūtas nodrošināšanai. Finansējums paredzēts, piemēram, tehniskās drošības pasākumiem, dalībnieku izmitināšanai, dzeramā ūdens nodrošināšanai un ēdināšanas vietu izveidei. Tāpat līdzekļi tiks izmantoti dalībnieku bezmaksas pārvadājumiem Rīgas sabiedriskajā transportā un atkritumu savākšanai un šķirošanai svētku norises vietās. Protams, diezgan savdabīgi skan tas, ka izmaksu pieaugumu veicinājusi arī augstā skatītāju interese, tomēr nekādu izbrīnu neraisa, ka tikpat lielu ieguldījumu tajā sniedzis māksliniecisko risinājumu sadārdzinājums, kas vienmēr veido šo svētku un citu pasākumu galveno izmaksu daļu. Papildu 587 243 eiro plānots novirzīt skatuviskās dejas lieluzveduma īstenošanai "Xiaomi Arēnā", mūsdienu deju izrādei Starptautiskajā izstāžu centrā Ķīpsalā, profesionālās izglītības iestāžu programmai "Radi, rādi, raidi!", kā arī Mežaparka Lielās estrādes un citu norišu vietu infrastruktūras nodrošināšanai. Vēl papildu 118 092 eiro novirzīs piekļūstamībai, ilgtspējai un biļešu tirdzniecības pakalpojumam. Lai nodrošinātu svētku kvalitatīvu norisi, no ministrijas iekšējiem resursiem novirzīti papildu 1,3 miljoni eiro. Ieņēmumus no biļešu pārdošanas lēš 2,1 miljona eiro apmērā. Papildu 650 000 eiro finansējumu IZM novirzījusi no šogad ietaupītajiem līdzekļiem, kas sākotnēji bija paredzēti studējošo un studiju kreditēšanai, savukārt vēl 696 321 eiro – no dotācijām, kas bija paredzētas brīvpusdienām 1.–4. klašu skolēniem.

Biļetes uz dažiem koncertiem vēl ir

Koncertos "Daugavas" stadionā kopā ar 14 svētku virsvadītājiem deju rakstus izdejos vairāk nekā 17 000 tautas deju dejotāju. Kā apliecina deju lielkoncerta "Es atvēru laimes dārzu" māk­slinieciskā vadītāja Dagmāra Bārbale, pēdējo divu gadu laikā stadiona laukumi labiekārtoti, paplašināti, turklāt segums izlīdzināts tā, lai dejotājiem būtu iespējami ērti. "Daugavas" stadiona šī brīža infrastruktūrā mēs varam mēģinājumos strādāt vienlaicīgi trīs deju laukumos." Lielkoncertā "Es atvēru laimes dārzu" paredzēta īpaša dzīvā scenogrāfija ar aptuveni 1400 dalībniekiem, kuri lielkoncerta laikā veidos dzīvās ainas jeb dzīvās bildes. "Tā būs milzīga liela un spēcīga atbalsta sajūta, jo tribīnēs atradīsies gan dejotāju vecāki, gan tie dejotāji, kas nepiedalās pamatprogrammā. Un šķiet, ka mums visiem kopā izdosies uzburt tādus skaistus un brīnišķīgus svētkus. Savukārt Mežaparka lielajā estrādē dziedās vairāk nekā 11 000 kordziedātāju no 301 kora. Noslēguma koncerta "Te Aust" mākslinieciskais vadītājs Edgars Vītols uzsver, ka pirmo reizi ģenerālmēģinājumu aicināti noskatīties arī visi tie Dziesmu svētku dalībnieki, kuri nepiedalās Noslēguma koncertā, kā arī pēc tam sestdienas vakarpusē piedalīties kopējā sadziedāšanās pasākumā, tāpat kā tas būs arī svētdienā pēc Noslēguma koncerta.

Ceturtdien "Biļešu paradīzes" vietnē vēl bija pieejamas biļetes uz skatuviskās dejas lieluzveduma "Viedvasara" koncertu (sestdien, 5. jūlijā, "Xiaomi Arēnā"), tautas mūzikas koncertu "Dižā skaņrakstā" (pirmdien, 7. jūlijā, VEF Kultūras pilī), kokļu mūzikas koncerta "Dzīslojums" ģenerālmēģinājumu un koncertu (otrdien, 8. jūlijā, Dailes teātrī), simfoniskās mūzikas koncertu "Daudzskanīgais debesjums" (otrdien, 8. jūlijā, "Xiaomi Arēnā") un citiem notikumiem. Biļetes bija pieejamas arī uz Noslēguma koncerta "Te Aust" ģenerālmēģinājumu (sestdien, 12. jūlijā, Mežaparka estrādē). Kā atzīst svētku rīkotāji, šīs biļetes kļuvušas pieejamas tāpēc, ka daļa svētku dalībnieku, kuri nav iesaistīti Noslēguma koncerta programmā, brauks mājup, neizmantojot piedāvāto iespēju noskatīties ģenerālmēģinājumu.

Ko darīt, ja brokastis nav garšojušas?

Svētku Rīcības grupa, analizējot pēdējo Skolu jaunatnes svētku 2015. gada pieredzi un atziņas, īpašu uzmanību pievērsusi ēdināšanas jautājumam. Tāpat kā agrāk, valsts apmaksājusi trīsreizēju ēdināšanu dalībniekiem, deviņām svētku dienām izstrādāta vienotā ēdienkarte, kas balstīta sabalansēta uztura normās, pārtikas drošības aspektos, kā arī ēdinātāju resursos un kapacitātē. Šogad ēdienkartē paredzētas arī uzkodas līdzņemšanai, ja bērns nepaspēj paēst skolā vai skolas ēdiens nešķiet "tik ļoti labs".

Izstrādāti trīs ēdienkaršu veidi – pamatēdienkarte tiem bērniem, kas pārtikā lieto gaļas ēdienus, veģetārā ēdienkarte un arī speci­ālo diētu ēdienkarte, jo arī tā no bērnu labbūtības viedokļa mūsdienās ir būtiska. Pamatā dalībnieku ēdināšana notiks izmitināšanas vietās, skolās, savukārt atsevišķās norises vietās – Mežaparkā un "Daugavas" stadionā – Rīgas un Pierīgas bērniem ēdināšana būs uz vietas.

"2015. gada svētkos daļai bērnu dažādas veselības problēmas radās, iespējams, no pārslodzes un negulēšanas, tomēr visbiežāk tas bija rezultāts tam, kas bija ēsts un dzerts. Operatīvajā vadības grupā analizējām un skatījāmies, kā šo situāciju mainīt, tāpēc viens no risinājumiem, kuru ieviesām: uz jebkuru pasākumu dalībnieki drīkst nest līdzi noteikta veida pārtikas produktus, gan augļus, gan cepumus, gan šokolādi un citus gardumus. Mēs tiešām aicinām vecākus ar bērniem par to runāt un viņus iedrošināt; ja brokastis nav garšojušas, tad nav jāuztraucas, visu somā var ņemt līdzi uz pasākumiem un uzkost kaut vai dejas vai dziesmu starplaikā," teic XIII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku Rīcības grupas vadītāja Inga Vasiļjeva.