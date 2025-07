Ceturtdien Malibu, ASV Kalifornijas štatā, 67 gadu vecumā miris amerikāņu aktieris Maikls Madsens, kas ir labi pazīstams ar lomām režisora Kventina Tarantīno filmās, pavēstīja aktiera pārstāve Liza Rodrigesa.

Madsens ceturtdienas rītā miris no sirdsdarbības apstāšanās, telekanālam NBC apliecināja viņa menedžeris.

Aktieris atrasts bez dzīvības pazīmēm savās mājās Malibu, netālu no Losandželosas, pavēstīja avoti policijā.

Madsens ir vislabāk pazīstams ar lomām leģendārā režisora Tarantīno filmās "Reservoir Dogs" ("Trakie suņi") un "Kill Bill: Vol. 2." ("Nogalināt Bilu 2"), arī "The Hateful Eight" ("Pretīgais 8nieks") un "Once Upon a Time in Hollywood" ("Reiz Holivudā").

Aktieris kļuva slavens astoņdesmitajos gados, un kopumā viņam ir vairāk nekā 300 lomu.

Citu pazīstamāko darbu vidū ir lomas filmās "Thelma & Louise" (" Telma un Luīze"), "Donnie Brasco" ("Donijs Brasko"), "Species" ("Īpatņi"), "Free Willy" ("Brīvību Villijam") un "Sin City" ("Grēku pilsēta").