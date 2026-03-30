Jau vairākus gadus Ziedīte Muze no Tautas tērpu centra “Senā klēts” organizē izzinošus braucienus rokdarbniecēm un pārējiem interesentiem, iepazīstinot ar latviešu adīto cimdu tradīcijām Latvijas novados. Laika gaitā viņa ir noadījusi un notamborējusi vairākas jakas ar cimdu un latvju rakstiem kā sava veida uzskates materiālu.
Šī adītā jaka Ziedītei Muzei tapa kā lielais paraugs, lai braucienos ar rokdarbnieku interesentu grupām tādā veidā var iepazīstināt ar cimdu rakstiem. Jakai viena puse ir Rucavas, otra – Alsungas cimdu rakstos.
Mums ir zināms adīto Islandes (lopapeysa) džemperu veids, kam ir plata rakstu josla džempera augšdaļā zem kakla izgriezuma. Lūk, šādus adījumus Ziedīte iepazina braucienā uz Islandi. Tā tapa jaka no Islandes dzijas ar krāšņiem Rucavas rožu rakstiem.
Trešajai jakai Ziedīte ierosmi guva Somijā. Viņa ievēroja neparastas adītas un tamborētas baltas jakas ar sarkaniem somu motīviem. “Nospriedu, ka arī varētu tādu pamēģināt darināt, tikai ar mūsu rakstiem,” viņa skaidro. Un tā tapa šī zaļā jaka ar dažādiem latvju rakstiem.
Lielā raksta augšpusē ir redzams 19. gs. otrās puses Rucavas kaklasaites motīvs no “Latviešu tautas tērpu” 2. sējuma “Kurzeme”.
Apakšējai apdares maliņai izraudzīts motīvs no grāmatas “Dienvidkurzemes adītās jakas”.
Arī lielajam rakstam gar jakas apakšējo malu pamatā ir izraudzīts motīvs no grāmatas “Dienvidkurzemes adītās jakas.
