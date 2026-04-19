Ziema šogad lutināja – tā bija skaista, gara, saules arī bija pietiekami daudz. Nogurdinošākais jau ir tas pelēkais, tumšais laiks… Sniegotajā sezonā, draugu pamudināti, ar vīru pirmo reizi pat kāpām uz distanču slēpēm. Bija viss, kas jau labai ziemai piedienas.
Un tomēr vienā brīdī šķita, ka aukstais gadalaiks nekad nebeigsies, visa kā ir par daudz. Bet beidzās!
Un pienāca pavasaris. Un jauns sākums ne tikai dabā vien. Visa Eiropa 13. aprīlī modās ar atvieglojumu – varam uzelpot, jo beidzot ir noslēdzies sešpadsmit gadus ilgais Orbāna režīms, kas Ungāriju padarīja par Putina Krievijas pakalpiņu, apdraudot visu Eiropas Savienību, izteikti kaitējot Ukrainai. Vēlēšanās uzvaru guva Pētera Maģara vadītā partija “Tisza”. Ungārijai un tās iedzīvotājiem šis ir jauns un cerīgs sākums, un kopumā demokrātiskajai pasaulei tā ir liela un svarīga uzvara. Nudien – šogad pavasaris ir īpaši iedvesmojošs un cerību pilns.
Nekas nelīdzinās pavasara sajūtām – pirmajiem siltajiem saules stariem, pumpuriņiem, asniem, kas sparīgi lien laukā no zemes, skanīgajām putnu dziesmām. Ar lielu prieku rokās velku dārza cimdus un metos rušināt dobītes. Marta beigās pienāca kārta arī manām luteklītēm dālijām. Liekot gumus podiņos, aizdomājos, ka pirms gadiem padsmit mani nekas no šī visa neinteresēja. Kamēr mamma pucēja dārzu, es uz viņas radīto skaistumu pat tā lāgā nepaskatījos. Cik ļoti var mainīties cilvēka intereses un skats uz dzīvi! Un tā nu dāliju gumi mani aizveda pie domām par pieaugšanu, ģimeni, kopā būšanu, par to, kas ir pamatu pamats šajā nedrošajā un pretrunu plosītajā pasaulē.
Šobrīd man nekas neliekas svarīgāks par laiku kopā ar ģimeni, par svētkiem, kuros kopā sanāk vairākas paaudzes. Brīdis, kurā uzzināt ko jaunu vienam par otru, dalīties stāstos, vienkārši mīļi papļāpāt un pasmieties. Galvenais, ka tā papildinām viens otru, esam līdzās visās sezonās un dzīves posmos, ka saprotam, kas ir un paliek mūsu svarīgākais enkurs.
Dzīve rit savu gaitu. Visam savs laiks. Lai skaists un ražīgs pavasaris!
Žurnālā "Mājas Viesis"- viedokļi, intervijas un raksti par aktuālo. Apskati par kultūras notikumiem, izklaides jaunumiem un personībām. Izcili cilvēki, saistoši dzīvesstāsti, receptes, ceļojumi un vērtīgas uzziņas. Katrā žurnālā – krustvārdu mīkla. Žurnāls iznāk reizi 2 nedēļās.
Abonē žurnālu šeit.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu