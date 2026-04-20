Sunny 8.2 °C
P. 20.04
Mirta, Ziedīte
E-izdevumi Grāmatas Abonēt
MĀJA ĢIMENE
KARSTĀS TĒMAS
Ukraina Komentāri un viedokļi airBaltic ASV prezidenta vēlēšanas
SEKO MUMS
Reklāma
#alkohols #atkarības #ieņēmumi #kasnotikapectam #psiholoģija #sif_maf2025 #tirdzniecība

Kas notika pēc tam. Vai alkohola tirdzniecības ierobežojumi mazinājuši patēriņu Latvijā?

Zigmunds Bekmanis
2026. gada 20. aprīlis, 00:00
Klausies ziņu audio formātā
Vai alkohola tirdzniecības un reklamēšanas ierobežojumi ir mazinājuši alkohola patēriņu Latvijā, un kāpēc mūsu sabiedrībā tik daudz dzer?
Foto: Shutterstock / Latvijas Mediji

No pagājušā gada 1. augusta stājušies spēkā Saeimā pieņemtie grozījumi Alkohola aprites likumā, ar kuriem samazināts spirtoto dzērienu pārdošanas laiks darbdienās un sestdienās no pulksten desmitiem rītā līdz astoņiem vakarā, bet svētdienās – līdz pulksten sešiem vakarā. Aizliegta arī cenu un atlaižu reklāma gan drukātos izdevumos, gan tīmekļvietnēs un tiešsaistē.

Reklāma

Diez vai atradīsim kādu cilvēku, kurš savā mūžā nebūtu baudījis ne lāsītes vieglāka vai stiprāka alkoholiskā dzēriena. Spirtu saturoši ir pat daži medikamenti, īpašos gadījumos arī ārsti iesaka pa graķītim asinsrites uzlabošanai, un te nu atslēgas vārds ir “mērenība”. Latviešiem Jāņu svinēšana bez alus vai Jaunā gada sagaidīšana bez šampanieša glāzes nav iedomājama, bet vai šo tradīciju dēļ jāpārdzer jēga un lielos daudzumos jālieto alkohols cauru gadu? 

Ir grūti pieņemt, ka, pēc 2024. gada datiem, alkohola patēriņa ziņā Latvija līdzās Rumānijai un Portugālei ir Eiropas vadošajā trijniekā, patērējot 11,3 litrus tīra spirta uz vienu iedzīvotāju gadā* un 12 litrus, ieskaitot tūristu patēriņu, kas ir virs vidējā rādītāja Eiropā (10 litri).

Pretstatā daudzām Rietumeiropas valstīm Latvijas kopējā alkohola patēriņā tradicionāli lielāko īpatsvaru ieņem stiprie dzērieni (~ 40%), apmēram tikpat daudz alus un atlikušo daļu – vīni. 

Statistikas dati rāda, ka ievērojami vairāk alkohola patērē vīrieši, kuru vidū biežāk vērojama arī pārmērīga un riskanta dzeršana, turklāt ar to saistītas sirds un asinsvadu slimības, aknu ciroze, onkoloģiskās saslimšanas un traumas, kas rada papildu slogu veselības aprūpes sistēmai, kā arī vardarbība un satiksmes negadījumi.

No savas padomjlaiku bērnības atceros, ka pļēgurošana, it īpaši laukos, bija visai izplatīta parādība, kad polšs (puslitra šņabja pudele) kalpoja arī kā vietējā valūta – atlīdzība par daudziem darbiem. Taču pēc neatkarības atgūšanas pēdējos gadu desmitos šķita – situācija ir būtiski mainījusies. Vismaz inteliģentu ļaužu aprindās saviesīgos pasākumos esmu manījis, ka alkohola patēriņš ir krietni samazinājies, jo vairumam jābūt pie auto stūres vai arī jālieto ārsta parakstīti medikamenti, līdz ar to no dzeršanas jāatturas. Tāpēc oficiālie dati par spirtoto dzērienu lietošanas mērogiem Latvijā, domāju, ne mani vien pārsteidza.

Ko domā mākslīgais intelekts?

Kāpēc latvieši tik daudz dzer? Šo jautājumu uzdevu socioloģisko aptauju rīkotājiem, un par mani pasmējās. Tas visiem esot skaidrs, ka neba nu aiz labas dzīves cilvēki dzer. Dzer tie, kas ar reālās dzīves problēmām netiek galā, bet vajagot pavaicāt mākslīgajam intelektam. Tad nu pajautāju arī, un, lūk, ko MI atbildēja:

“Jautājums ir sarežģīts, svarīgi izvairīties no vispārinājumiem – ne visi latvieši dzer daudz, un alkohola lietošanas paradumi atšķiras starp reģioniem, paaudzēm un sociālajām grupām. Tomēr ir vairāki faktori, kas var ietekmēt augstāku alkohola patēriņu Latvijā. Alkohols tradicionāli ir bijis daļa no svētkiem, sabiedriskām sanākšanām un pat ikdienas kultūras. Padomju laikā alkohola lietošana bija plaši izplatīta un sociāli pieņemta. Ekonomiskā nestabilitāte, zemi ienākumi, darba nedrošība un emigrācija var veicināt stresu un bezcerības sajūtu, kas dažiem cilvēkiem palielina alkohola lietošanu kā “pašārstēšanos”.

Depresija, trauksme un citi psihiskās veselības traucējumi var būt saistīti ar pārmērīgu alkohola lietošanu, īpaši, ja piekļuve palīdzībai ir ierobežota vai stigmatizēta. Dažkārt pastāv tolerance pret “iedzert”, un atteikšanās var tikt uztverta kā neierasta vai pat aizdomīga uzvedība noteiktās vidēs.”

Reklāma
Reklāma

Kā vienu no pēdējiem punktiem Mākslīgais intelekts minēja diezgan zemo cenu un augsto pieejamību, kas var ietekmēt alkohola patēriņu, un tālāk piedāvāja visu pieejamo informāciju par Saeimas pieņemtajiem grozījumiem Alkohola aprites likumā.

Pētnieki optimistiski, tirgotāji – ne visai

“Tieši tirdzniecības laika ierobežošana no visiem grozījumiem Alkohola aprites likumā bija pats būtiskākais, ar ko iespējams panākt vislielāko efektu. Ne tādēļ, ka uzreiz strauji kritīsies alkohola patēriņš, bet vairāk uz sociālo normu mainīšanu sabiedrībā, raidot signālu, ka grādīgie dzērieni nav pirmās nepieciešamības prece. Tā ir viegli īstenojama likuma norma, kas ilgtermiņā dos pozitīvu rezultātu,” ir pārliecināta Rīgas Stradiņa universitātes Sabiedrības veselības institūta vadošā pētniece, asociētā profesore Inese Gobiņa.

Foto: Publicitātes / Latvijas Mediji

Šim vērtējumam gluži nepiekrīt Latvijas Tirgotāju asociācijas (LTA) līdzpriekšsēdētājs Dainis Domiņš. “Alkohola tirgošanas laika samazinājums būtiski neko nemaina. Varbūt mazāk alkohola nopērk lielveikalos, toties vairāk izdzer restorānos un kafejnīcās. Taču tas pamatīgi sit pa kabatu reģionu veikaliņiem, kuriem alkoholiskie dzērieni ir primārās peļņas avots. Šāda kārtība ilgtermiņā novedīs pie mazo uzņēmēju izputēšanas, turklāt veicinās nelegālā alkohola tirdzniecību un valsts kasei garām aizies nodokļi, ko ienes legālā alkohola pārdošana.”

Viņš uzskata, ka, samazinot alkohola tirdzniecības laiku, valsts pati ir iešāvusi sev kājā, jo spirtoto dzērienu patēriņš nesamazināsies un tiks zaudēta krietna daļa iespējamo ieņēmumu. Bet ieņēmumu palielināšanai valsts pamazām ceļ akcīzes nodokli alkoholiskajiem dzērieniem.

Paaugstinās akcīzes nodokli

Likuma “Par akcīzes nodokli” 2023. gada 7. decembra redakcija ar turpmākajos divos gados veiktiem grozījumiem, kas stājušies spēkā šā gada 1. janvārī, nosaka pakāpenisku akcīzes nodokļa paaugstināšanu arī alkoholiskajiem dzērieniem līdz 2028. gadam. Piemēram, puslitra alus pudelei ar 5% alkohola saturu akcīzes nodoklis šajā laikā pieaugs no 0,245 līdz 0,310 eiro jeb par 0,065 eiro (pēc LANA aprēķiniem). Savukārt par simts litriem absolūtā (100%) spirta būs jāmaksā pieaugums no 1955 līdz 2178 eiro jeb 223 eiro vairāk, no 2028. gada 1. marta sasniedzot jau fiksētu akcīzes nodokļa likmi – 2276 eiro.

Līdz šim laikam, mainoties akcīzes nodokļa likmei visiem alkoholisko dzērienu veidiem, katru gadu 1. martā šo dzērienu apritē iesaistītajiem komersantiem būs jāveic savu krājumu inventarizācija, jāaprēķina akcīzes starpība un valsts budžetā jāiemaksā akcīzes nodokļa starpības summa.

Pēc VID sniegtās informācijas, 2026. gadā 1. martā akcīzes nodoklis alum, vīnam, raudzētiem dzērieniem (piemēram, sidram) palielinājās par 10 procentiem, starpproduktiem ar alkohola saturu līdz 15 un 22% – par 21–23 procentiem un pārējiem alkoholiskajiem dzērieniem (piemēram, kokteiļiem, degvīnam, viskijam, konjakam, brendijam, liķieriem u. c.) – par septiņiem procentiem.

Reklāma
Latvijas Alkohola nozares asociācijas izpilddirektors Dāvis Vītols.
Foto: LETA / Latvijas Mediji

“Tieši stabila nodokļu politika un uzraudzība ļāvusi valstij izskaust bīstamus surogātproduktus – denaturētu spirtu un odekolonus, kas agrāk maksāja cilvēku dzīvību. Diemžēl pēdējā gada laikā šī problēma atkal sāk parādīties – īpaši sociāli mazāk aizsargātajās grupās,” atgādina Latvijas Alkohola nozares asociācijas (LANA) izpilddirektors Dāvis Vītols, piebilstot, ka dzīves līmeņa un ienākumu atšķirība Pierīgā un lauku reģionos ir dramatiska, un, pieaugot inflācijai un dzērienu cenām, daļa cilvēku neizbēgami sāk meklēt lētākus risinājumus alkohola iegādē.

Secinājumus izdarīt vēl pāragri

“Tirdzniecības laika saīsināšana, reklāmas un mārketinga ierobežojumi – šīs aktivitātes ir balstītas starptautiskos pierādījumos un jau apliecinājušas efektivitāti citās valstīs,” paziņojumā medijiem vēstījusi Veselības ministrijas Psihiskās veselības, atkarību profilakses un integrēto pakalpojumu nodaļas vadītājas vietniece Sanita Lazdiņa. 

Taču ministrija arī norāda, ka pārmaiņas sabiedrībā nenotiek uzreiz un likuma grozījumu ietekme būs pamanāma tikai ilgtermiņā, tādēļ padziļināti tiks vērtēta pēc trim gadiem.

Kopš alkohola tirdzniecības laika ierobežošanas pagājuši vien septiņarpus mēneši un visaptveroša statistika vēl nav pieejama, taču Latvijas Veselības ministrija kopā ar Pasaules Veselības organizācijas (PVO) ekspertiem, tostarp Jurgenu Remu, kurš savulaik veicis Lietuvas veselības politikas izvērtējumu, jau sākusi vākt nepieciešamos datus, lai varētu analizēt Alkohola aprites likuma grozījumu ietekmi ne tikai uz dzeršanas paradumiem, bet arī veselības aprūpes rādītājiem: hospitalizāciju, mirstību un citiem faktoriem, kas saistīti ar alkohola lietošanu.

Foto: Publicitātes / Latvijas Mediji

“Pirms šo grozījumu stāšanās spēkā esam aptaujājuši iedzīvotājus un tuvāko mēnešu laikā darīsim to vēlreiz, jo oficiālās statistikas izvērtējumā svarīga ir arī cilvēku attieksme. Veicām arī pētījumu, cik lieli ir ar alkohola lietošanu saistītie zaudējumi, un tie sasniedz vidēji 56,6 miljonus eiro, kas nepieciešami veselības aprūpes sistēmai, lai cīnītos ar dzeršanas sekām, un papildus ietekmē labā veselībā un dzīves kvalitātē nodzīvoto gadu skaitu gan pašam alkohola lietotājam, gan viņa tuviniekiem,” atklāj Sanita Lazdiņa.

Aplēstas arī valsts budžetam un ekonomikai ar alkohola lietošanu saistītās tiešās un netiešās izmaksas, un tās ir 439,9 līdz 602,2 miljonu eiro apmērā jeb 1,3 līdz 1,8% no iekšzemes kopprodukta (IKP). Lai gan alkohola reklāmas Latvijā ir aizliegtas, tomēr no tiešsaistes platformām tās ne vienmēr uzreiz tiek izņemtas, tādēļ Veselības ministrija uzskata – lai sasniegtu labus rezultātus alkohola patēriņa samazināšanā, jābūt efektīvai uzraudzībai.

“Nekas nelīdzēs, kamēr nemainīsim attieksmi. Bet attieksme pret alkohola lietošanu mūsu kultūrā, neko nedarot, pati par sevi nekad nemainīsies. Ir pierādīts, ka izglītojošie pasākumi par alkohola kaitīgumu ir mazefektīvi, ja alkohola pieejamība nemazinās. Reklāmas visaptverošs aizliegums un alkohola tirdzniecības laika mazināšana nekad nedod dramatisku efektu īstermiņā, bet mums kā sabiedrībai ir pēdējais laiks pāriet citā līmenī un īstenot daudz iedarbīgāku politiku – investēt sabiedrības labklājībā un veselībā ilgtermiņā,” uzskata Inese Gobiņa.

Reklāma
Reklāma

Samazinājums tomēr ir

Tomēr Valsts ieņēmumu dienesta (VID) apkopotie dati par 2025. gadā Latvijā patēriņam nodoto absolūtā (tīrā) alkohola apjomu liecina, ka alkohola patēriņš sabiedrībā turpina samazināties. 

Absolūtā alkohola patēriņš Latvijā 2025. gadā bija par 4,5% zemāks nekā 2024. gadā un par 10,3% zemāks nekā 2022. gadā. 

Pagājušajā gadā patēriņam Latvijā tika nodoti 6,09 miljoni dekalitru alkoholisko dzērienu, kas ir par 5,1% mazāk, un 11,76 miljoni dekalitru alus – par 6,2% mazāk nekā 2024. gadā.

Pēc VID sniegtās informācijas, 2026. gada 1. ceturksnī akcīzes nodokļa ieņēmumi par alkoholiskajiem dzērieniem ir 47,73 miljoni eiro (2,02 milj. eiro jeb 4,1% mazāk nekā 2025. gada 1. ceturksnī), bet akcīzes nodokļa ieņēmumi par alu šajā laika periodā ir 9,90 miljoni eiro (0,37 milj. eiro jeb 3,6% mazāk nekā pērn).

“Alkohola patēriņš Latvijā samazinās jau kopš 2018. gada, taču īpaši būtiski ir tas, ka sarūk pārmērīga alkohola lietošanas gadījumi. Spirtoto dzērienu patēriņa samazinājums pie mums ir stabils un ar ilgtermiņa tendenci. Arī paši jaunākie VID dati par patēriņam nodoto alkoholu to apstiprina. Alkohola patēriņa samazinājumam Latvijā un citviet Eiropā ir vairāki savstarpēji saistīti iemesli. Tie aptver sociālās pārmaiņas sabiedrībā, ekonomiskus un kultūras faktorus un, manuprāt, nav saistīti ar alkohola tirdzniecības laika ierobežojumiem,” saka LANA izpilddirektors Dāvis Vītols.

Viņš apgalvo, ka Latvijā alkohola patēriņš ir vēl mazāks nekā oficiālā statistika, jo pierobežas tuvumā pie mums iegādāties reibinošos dzērienus ierodas lietuvieši. “Tā kā pie mūsu dienvidu kaimiņiem lielāka akcīzes nodokļa dēļ alkohols ir dārgāks, viņi šeit to nopērk, aizved uz Lietuvu un izdzer, padarot uz papīra mūsu datus lielākus. Arī pie Igaunijas robežas vērojams līdzīgs “alkohola tūrisms”, taču tas nav tik izteikts, kā bija laika posmā līdz 2019. gadam, kad igauņi samazināja akcīzes nodokli un grādīgo dzērienu cenu atšķirības vairs nebija tik lielas. Šo procesu nobremzēja arī kovidpandēmijas ierobežojumi.”

Dāvja Vītola rīcībā ir informācija, ka 2018. gadā līdz pat trīsdesmit trīs procenti Igaunijas iedzīvotāju pirkuši alkoholu Latvijā. Tagad situācija būtiski mainījusies, jo jūtama akcīzes nodokļa izlīdzināšanās ietekme. LANA izpilddirektors norāda, ka alkohola cenu atšķirības pastāv ne tikai Baltijā. Piemēram, Polijā akcīzes nodoklis ir mazāks nekā Latvijā, bet viņu kaimiņvalstīs Čehijā, Slovākijā un Ungārijā šis nodoklis ir vēl zemāks, un, protams, vietējie pierobežas iedzīvotāji to izmanto. Savukārt Vācijā akcīzes nodokļa likme nav mainīta vairāk nekā četrdesmit gadus un vīnam tā ir nulle.

Lietuvas uzmundrinošais piemērs

Pēdējā desmitgadē deviņās Eiropas Savienības valstīs, tostarp Lietuvā, Somijā, Grieķijā un Horvātijā, no 2010. līdz 2022. gadam panākts alkohola patēriņa samazinājums uz vienu iedzīvotāju vismaz par desmit procentiem.

Lietuvas panākumi dzeršanas mazināšanā ir patiešām iedvesmojoši, atzīst PVO. 2011. gadā mūsu kaimiņvalstī bija viens no lielākajiem alkohola patēriņiem visā pasaulē (aptuveni 15 litri uz cilvēku gadā), bet tagad šis rādītājs pēdējos gados noslīdējis jau zem 12 litriem. Lietuvā drīkst pirkt alkoholu tikai no 20 gadu vecuma, darbdienās un sestdienās to pārdod tādā pašā laika intervālā kā Latvijā (plkst. 10–20), bet svētdienās – no plkst.10 līdz 15, turklāt reklāmas un dažādas mārketinga akcijas ir pilnībā aizliegtas (pie mums dzērienu cenas un atlaides nedrīkst reklamēt, bet zīmolus – drīkst). Turklāt būtiskākā atšķirība no Latvijas – Lietuvā nedrīkst tirgot alkoholu degvielas uzpildes stacijās un 1. septembrī, kad skolēni uzsāk jauno mācību gadu, alkohola pārdošana ir aizliegta visu dienu.

Savukārt Igaunijas Sociālo lietu ministrija publicējusi priekšlikumus alkohola patēriņa samazināšanai valstī 2025.–2035. gadā, kas ietver alkohola fiziskās pieejamības samazināšanu, reklāmu ierobežošanu, kā arī profilakses pasākumu un atkarību ārstēšanas uzlabošanu. Starp baltiešiem mūsu ziemeļu kaimiņi patērē vismazāk grādīgo dzērienu – 10,9 litrus absolūtā alkohola uz cilvēku gadā. Tas ir vidēji puslitrs degvīna vai 2,5 litri vīna uz cilvēku nedēļā. Jaunajā stratēģijas dokumentā ir izvirzīts mērķis samazināt vidējo alkohola patēriņu par piektdaļu – līdz 8,7 litriem uz cilvēku gadā.

Bumba likumdevēja laukuma pusē

Gatavojot priekšlikumus grozījumiem Alkohola aprites likumā, Veselības ministrija iestājās arī par vecuma sliekšņa paaugstināšanu alkohola iegādei līdz divdesmit gadiem, taču Saeima vēl šādas izmaiņas neveica. Pagājušajā rudenī tika solīts, ka parlaments varētu atgriezties pie likuma grozījumiem, lai veikalos alkoholu nodalītu no pārējām precēm, taču līdz šim tas nav noticis. 

Tobrīd viena no alkohola pārdošanas ierobežojumu aktīvākajām aizstāvēm, Saeimas deputāte Ingrīda Circene (“Jaunā Vienotība”) sacīja, ka alkohols, salīdzinot ar citām Eiropas valstīm, Latvijā ir ļoti lēts un pārāk pieejams, bet sabiedrība ir arī neizglītota par to, ka alkohola lietošana būtiski palielina onkoloģisko saslimšanu riskus.

Šobrīd Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas priekšsēdētāja biedrei, arī Sabiedrības veselības apakškomisijas loceklei sakāmais bija skops. “Mūsu komisijas dienaskārtībā vairs nav paredzēts atvērt Alkohola aprites likumu, jo šobrīd priekšroka ir Darba likumam,” viņa īsi informēja. Tas skaidrojams arī ar rudenī gaidāmajām 15. Saeimas vēlēšanām, jo Circenes pārstāvētā politiskā spēka reitingi pašlaik nav iepriecinoši un priekšvēlēšanu laikā nākt klajā ar sabiedrībā neviennozīmīgi vērtējamiem lēmumiem būtu pārāk riskanti.

Svarīgi zināt

  • Alkohola patēriņa rādītājs (litri tīra alkohola uz vienu iedzīvotāju 15+ gadā) tiek aprēķināts pēc starptautiski vienotas metodikas, bet tas nav rādītājs, ko izdzer katrs cilvēks, jo daļa vispār nedzer.
  • Ja rādītājs ir 11,3 litri, tas nozīmē 11,3 litri tīra (100%) alkohola uz katru 15+ iedzī-votāju, ieskaitot nedzērājus. Faktiski dzērāju vidū patēriņš ir būtiski lielāks.
  • Katram dzērienu veidam piemēro vidējo alkohola saturu: alum ~4,5–5%, vīnam ~11– 13%, stiprajiem dzērieniem ~35–40%.
  • Dati par alkohola patēriņu nāk no akcīzes nodokļu deklarācijām, ražotāju un importētāju pārskatiem, muitas statistikas.
  • Patēriņa aprēķina formula: alkohola ražošana + imports – eksports +(-) krājumu izmaiņas.

Mediju atbalsta fonda ieguldījums no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par publikācijas saturu atbild "Latvijas Avīze".

 

MAF 2025
Foto: #sif_maf2025

#SIF_MAF2025

#kasnotikapectam

Reklāma
Reklāma
Tēma
Tēmturi
Reklāma
Reklāma
Reklāma
MĀJA ĢIMENE
Reklāma