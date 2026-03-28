Rīgas Sarkandaugavas pamatskolas skolēni labprāt nododas dažādām radošām iecerēm dizaina un tehnoloģijas stundās pedagoģes Vijas Liepas vadībā un savus darbiņus dāvina māmiņām.
Filcēto rotu autori ir 4. klašu skolēni: Dita Piļāne, Marija Ņesterova, Kristīna Spičkina, Ārons Priekulis, Deivids Cīrulis un Olivers Ābelīte.
Materiāli
- “Klippan Saule” vilnas kārsums
- Filcējamās adatas
- Burbuļplēve
Darba gaita
Lai izveidotu fi lcētas piespraudes, no vairākām kontrastējošām krāsām vaļīgi satin bumbiņu. Ja satīs cieši, neveidosies viļņotas līnijas. Noslēdzošo kārtu gan tin ļoti stingri.
Filcē slapjajā filcēšanas paņēmienā. Rezultātā jābūt tik cietai bumbiņai, ka nevar ar pirkstiem to saspiest.
Filcēšanas beigu posmā sākotnējai bumbiņai piešķir vēlamo formu.
Ar nazi slapjo fi lcējumu pārgriež un ar pirkstiem pieveido vēlamo formu. Atstāj izžūt.•Tālāk veido iecerēto rotaslietu, izskatu papildinot ar piešūtām pērlītēm vai ar adatiņu piefi lcējot vilnas kārsumu
Lai izveidotu rotu no filcētām bumbiņām un rullīšiem, vajag vilnas kārsumu satīt stingrās bumbiņās un ar slapjo filcēšanas paņēmienu to pabeigt.
Tīšanas kvalitāte ietekmē gala rezultātu.
Lai izveidotu rullīti, ņem palīgā burbuļplēvi. Satīto vilnas kārsumu uzliek uz burbuļplēves un noloka galus, lai rullītis nevar izstiepties garāks. Satin. Tad rokās vai pa galda virsu to rullē, līdz rullītis kļūst stingrs.
Uzdevums bija sagatavotās detaļas apvienot vienā rotā. Aizdarei savij dzijas aukliņas.
