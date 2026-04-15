Realitātes šova "Slavenības. Bez filtra" personības Margaritas Kolosovas ikdiena ir pamatīgi satricināta. Pateicoties radinieku negaidītajai atklātībai, gaismā nākuši fakti, kas liek apšaubīt visu līdzšinējo dzīvi. Izrādās, ka gadu desmitiem uzturētā versija par viņas izcelsmi un tuviniekiem bijusi vien prasmīgi veidoti meli, atstājot sievieti pilnīgā neziņā par savu identitāti.
Meklējot mierinājumu un padomu, Margarita vērsās pie juristes Ievas Brantes. Abu sieviešu saruna izvērtās smaga un asarām pilna, atsedzot to rūgtumu, ko rada apziņa par dzīvošanu ilūzijās.
Galvenais pavērsiens notika brīdī, kad ar Margaritu sazinājās viņas bioloģiskā tēva māsa – radiniece, par kuras eksistenci sieviete pat nenojauta. Mirušā tēva māsa nespēja klusēt, dzirdot Margaritas publiskos pārmetumus tēvam, kurš it kā savulaik pametis ģimeni. Patiesība izrādījās krietni skarbāka – ģimene izira nevis tēva aiziešanas, bet gan mātes sānsoļa dēļ.
"Es tā sēžu un domāju, cik man ne viegla dzīve bija ar patēvu, ar mammu. Ir diezgan sūdīgi, ka tu esi dzīvojusi ar domu, ka īstajam tēvam tu neesi bijusi vajadzīga, tu īsti neesi bijusi vajadzīga mātei," stāsta Margarita.
Margaritai vissāpīgāk ir apzināties, ka viņas viedokli par tēvu gadiem ilgi ir manipulējuši citi, liedzot iespēju veidot attiecības ar cilvēku, kurš, kā izrādās, par saviem bērniem ļoti pārdzīvojis: "Sākšu tūlīt pīkstēt [raudāt], ka cilvēks izlēma manā vietā, brāļa vietā – ka mums ir jādomā tā un tā. Pēc tam es uzzinu, ka tēvs ir pārdzīvojis par to, ka viņam ir pateikts, lai ar mums nekontaktējas."
Sieviete uzsver, ka bērnam ir tiesības uz abiem vecākiem neatkarīgi no apstākļiem. Tagadējās atziņas par tēva patieso raksturu viņai sagādā milzīgas sirdssāpes par neatgriežami pazaudēto laiku: "Man tagad stāsta, ka viņš ir bijis normāls džeks, sirsnīgs. Esmu pad*rsusi to laiku, ko varēju ar viņu pavadīt. Varbūt viņš būtu nodzīvojis ilgāk."
Šajā smagajā brīdī Ieva Brante kļuva par plecu, uz kura izraudāties, sniedzot Margaritai nepieciešamo emocionālo siltumu un atbalstu, lai palīdzētu pieņemt jauno realitāti.
