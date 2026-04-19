Ceļošana ir privilēģija, par kuru jārūpējas pašiem. Tā nav bezmaksas, bet sniedz brīvības sajūtu, emocionālu pārdzīvojumu un iespēju iepazīt jaunas vietas, kultūru un dabu. Zenta Mauriņa ceļošanu uzskatīja nevis par fizisku pārvietošanos, bet gan sirds un dvēseles atvērtības stāvokli. Kā ik pavasari, arī žurnālā “Mājas Viesis” sākam jauno tūrisma sezonu un dodamies ceļā uz Kurzemi.

Tukuma vecpilsētā

Tukuma Pils tornis ir Tukuma pilsētas vecākā mūra ēka, daļa no 1330. gadā būvētās Vācu ordeņa Livonijas atzara pils, un savu tagadējo izskatu ieguvis 1782. gadā. Ilgstoši tornis kalpojis kā noliktava, periodiski – arī cietums, līdz pirms trīsdesmit viena gada tajā izveidots pilsētas vēsturei veltīts muzejs.

“Tukuma viduslaiku pili dēvē arī par Jauno pili, kamēr par Veco Tukuma pili vēsta leģenda par bruņinieku Kastiliānu, kurš esot iemīlējies vietējā virsaiša meitā Rauduziņā. Abi nolēmuši bēgt, bet brīdī, kad viņiem pietuvojušies vajātāji, zeme atvērusies un jauniešus paglābusi. Tajā vietā izveidojies Melnezers. Dusmu māktie panāksnieki devušies atpakaļ uz pilskalnu, lai sodītu tās iemītniekus, bet pils jau bija nogrimusi dzelmē,” stāsta Tukuma TIC vadītāja Ingrīda Smuškova.

 

